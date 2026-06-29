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정동영, 임진강 수해방지시설 점검…“남북 공유하천 협력 추진”

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김태욱 기자 taewook@segye.com

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정동영 통일부 장관이 29일 남북 공유하천인 임진강 유역의 수해 방지 시설을 방문했다고 통일부가 밝혔다.

 

정 장관은 이날 기후에너지환경부, 한국수자원공사, 육군 제25보병사단 등 유관기관 관계자들과 함께 경기도 연천군 군남홍수조절지와 필승교를 찾았다. 이번 현장 방문은 집중호우 시기를 앞두고 접경지역 공유하천의 방재 태세를 점검하고, 유관기관 간 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

정동영 통일부 장관이 29일 경기 연천군 임진강 유역을 찾아 여름철 집중호우에 대비한 현장 대응 태세를 점검하고 있다. 연합뉴스
정동영 통일부 장관이 29일 경기 연천군 임진강 유역을 찾아 여름철 집중호우에 대비한 현장 대응 태세를 점검하고 있다. 연합뉴스

정 장관은 “국가 간 공유하천 협력은 국제사회에서 가장 보편적인 협력 분야 가운데 하나이며, 북한도 중국, 러시아 등 주변국과 관련 협력을 하고 있다”고 말했다. 이어 “남북 양자 협력은 물론 국제기구를 연계한 다자 협력을 통해 기후위기에 따른 재해·재난 대응 시스템 구축을 추진해 나가겠다”고 밝혔다. 북한이 남북을 ‘적대적 두 국가’로 규정한 상황에서도 공유하천 협력은 지속돼야 할 분야라는 점을 강조한 것으로 풀이된다.

 

정 장관은 “남북도 공유하천을 적대와 대결의 공간이 아니라 서로 소통하고 신뢰를 쌓아가는 평화와 공존의 협력 공간으로 바꿔 나가야 한다”고 강조했다. 다만 북한을 향해 댐 방류 전 사전 통보를 직접 촉구하는 발언은 하지 않았다.

 

정부는 그동안 집중호우기를 앞두고 북한에 공유하천 상류 댐의 방류 계획을 사전에 통보할 것을 촉구해 왔다. 북한의 공유하천 댐 방류는 연천 등 접경지역의 방재에 직접적인 영향을 미친다. 2009년 9월 북한이 사전 통보 없이 황강댐에서 물을 방류하면서 임진강 하류에서 인명 피해가 발생했고, 같은 해 10월 남북은 황강댐 방류 시 사전에 통보하기로 합의했다.

 

이후 북한은 2010년 두 차례, 2013년 한 차례 방류에 앞서 사전 통보했지만, 그 이후에는 우리 정부의 거듭된 요청에도 사전 통보를 하지 않고 있다.


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