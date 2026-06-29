추경호 당선인 “밀실 독대 정치적 결정, 서남권 반도체 클러스터 평가표 공개하라” [지역이슈]

정부와 삼성전자, SK하이닉스가 전남∙광주를 잇는 ‘서남권 반도체 클러스터’ 조성 계획을 발표하자, 대구∙경북(TK) 지방자치단체와 정치권이 입지 선정 과정의 투명성을 정면으로 문제 삼으며 전면 투쟁을 선언했다. 이들은 정부가 영남권의 기존 산업 기반을 전면 외면한 채 특정 지역에만 천문학적인 투자를 몰아주었다며, 선정 기준의 전면 공개와 국회 차원의 철저한 검증을 강력히 요구하고 나섰다.

대구시와 경상북도는 29일 국회 소통관에서 국민의힘 TK 지역 국회의원들과 합동 긴급 기자회견을 열고, 이재명 정부의 서남권 반도체 생산기지 조성 계획을 ‘지역 차별적 밀실 행정’으로 규정하며 강도 높게 비판했다.

추경호 대구시장 당선인 등 국민의힘 의원들이 29일 국회 소통관에서 광주∙전남권 제2국가 반도체 클러스터 조성 계획 관련 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이날 회견에 나선 추경호 대구시장 당선인은 “이번 발표는 허울 좋은 ‘국가균형발전’의 탈을 쓰고 있지만, 실상은 지역 간 갈등과 불신을 극대화하는 ‘국가균열발전'에 불과하다”며 포문을 열었다. 추 당선인은 “정부와 투자 기업들이 결정 과정과 절차를 국민과 주주들 앞에 투명하게 소명하지 못한다면, 이번 발표는 선거 등을 의식해 영남과 호남을 또다시 갈라치는 최악의 정치적 결정이었다는 역사적 비판을 면치 못할 것”이라고 경고했다.

특히 추 당선인은 이번 투자 계획이 대통령과 대기업 총수 간의 독대 직후 급작스럽게 발표된 점을 집중 부각했다. 그는 “대통령과 기업 총수가 독대한 직후 특정 지역에 수백조 원 규모의 대형 투자 계획과 국가 재정 지원책이 일방적으로 발표됐음에도, 가장 핵심적인 입지 선정 기준과 타당성 검토 과정은 철저히 베일에 싸여 있다”고 날을 세웠다.

이에 따라 TK 정치권은 이재명 대통령을 향해 반도체 클러스터 입지 선정과 관련된 종합 평가표와 구체적인 검토 결과를 즉각 대중 앞에 공개할 것을 정식 요구했다.

그는 “대구∙경북이 애초에 후보지 검토 대상에 포함되기는 했는지, 포함됐다면 어떤 항목에서 어떤 평가를 받아 탈락했는지 명백한 생활 데이터를 밝혀야 한다”며 “만약 검토 대상에서조차 원천 배제됐다면 이는 명백한 지역 홀대이자, 국가 첨단산업 정책의 최소한의 합리성과 공정성, 투명성을 뿌리째 뒤흔드는 독재적 처사”라며 정부의 명확한 해명을 거듭 촉구했다.

추 당선인은 삼성전자와 SK하이닉스에는 “이번 투자 결정이 정치적 고려가 아닌 시장과 경쟁력에 따른 판단이었다는 걸 설명해줄 것”을 요청했다. 이어 “천문학적 액수의 장기 투자가 대통령 밀실 독대 직후 전격 발표한 것이 과연 글로벌 기업의 정상적인 경영 판단이느냐”라고 질타했다.

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