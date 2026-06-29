배재고 야구부, 경기 중 광주일고 향해 조롱 "스타벅스 가야지"

고교야구 대회에서 지역 비하성으로 해석될 수 있는 구호가 나와 논란이 일고 있다.



배재고 야구부 일부 학생 선수들은 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전 광주일고와 경기 중 상대 더그아웃을 향해 "스타벅스 가야지"라고 외쳤다.

배재고와 광주일고의 경기 모습. 연합뉴스

이 발언은 지난달 스타벅스 코리아의 이른바 '5·18 탱크데이' 이벤트 논란을 연상케 하는 조롱성 구호로 해석된다.



광주일고는 즉시 심판진을 통해 항의했고, 심판은 배재고 측에 주의를 줬다.



조윤채 광주일고 야구부 감독은 이날 경기 후 연합뉴스와 통화에서 "상대 팀에서 이해하기 어려운 조롱을 했다"며 "우리 학생들이 상처받을 수 있는 내용"이라고 밝혔다.



그러면서 "당시 심판에게 제지를 요청했고, 대한야구소프트볼협회에도 관련 내용을 전달했다"며 "다시는 이런 일이 재발하지 않았으면 한다"고 말했다.



배재고 측은 즉시 사과했다.



권오영 배재고 야구부 감독은 연합뉴스와 통화에서 "우리 학생들이 잘못했다. 교육을 제대로 하지 못한 어른들의 책임이 크다"며 "경기 직후 조윤채 감독에게 연락해 사과했다. 거듭 죄송하다"고 고개를 숙였다.



또한 "현재 학교 차원에서 향후 조처를 검토하고 있으며, 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 학생 교육에 더욱 힘쓰겠다"고 덧붙였다.



대한야구소프트볼협회는 스포츠공정위원회를 열어 징계 여부를 결정할 예정이다.



협회 관계자는 "신고가 접수된 만큼 자체 조사를 할 예정"이라며 "선수단 관리 책임 문제 등도 함께 검토할 계획"이라고 전했다.

<연합>

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