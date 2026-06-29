화요일 낮 최고 33도…내륙 곳곳 소나기·오존 '나쁨'

6월 마지막 날인 30일도 한낮 내륙을 중심으로 기온이 30도 이상으로 오르고 소나기가 내릴 때가 있겠다.



우리나라가 동해상 고기압 가장자리에 놓여 낮 동안 구름 사이로 햇볕이 강하게 내리쬐는 상황이 이어지겠다.

무더운 날씨가 이어진 29일 서울 광화문광장에서 어린이가 물놀이하며 더위를 식히고 있다. 연합뉴스

30일 아침 최저기온은 16∼22도, 낮 최고기온은 24∼33도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 22도와 33도, 인천 22도와 30도, 대전 21도와 33도, 광주 20도와 31도, 대구 19도와 32도, 울산 18도와 27도, 부산 20도와 26도다.



햇볕에 대기 하층 공기가 달궈지면서 대기 하층엔 뜨거운 공기, 상층엔 찬 공기가 자리해 대기가 불안정해지면서 오후부터 저녁까지 서울·경기내륙과 강원내륙·산지, 충청내륙, 전라동부내륙, 경북북부·남서내륙에 소나기가 오겠다.



소나기 강수량은 5∼40㎜(전남동부내륙과 경북북부·남서내륙 5∼20㎜) 정도겠다.







낮 햇볕이 강해 수도권과 세종, 충북, 충남, 호남, 경북, 경남 등 대부분 지역 오존 농도가 오후 들어 '나쁨' 수준으로 짙겠다. 고농도 오존은 호흡기와 피부를 자극해 건강에 나쁘니 오후 외출은 삼가야 한다.



수요일인 7월 1일에는 제주와 남해안 쪽에 비가 예보됐다.



예보대로 비가 내리면 제주에서 올여름 장마가 시작됐다는 선언이 이뤄질 수 있다. 이 경우 제주에서 1973년 이후 역대 3번째로 늦게 장마가 시작되게 된다.

<연합>

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