궤도를 이탈한 엘리트들…임시완·전여빈·옥자연, 학벌 버리고 택한 생존법

명문대 간판과 탄탄한 미래를 뒤로하고 배우의 길을 택한 이들이 있다. 임시완, 전여빈, 옥자연. 사회가 설정해 둔 성공이라는 좌표를 무시하고 험난한 연기라는 승부처를 택한 이들의 행보는 방황이 아니었다. 그들에게 연기는 감정의 배설이나 예술적 자아도취가 아닌, 각자의 지적 자산을 현장에서 어떻게 운용하느냐의 문제였다. 타인의 기대라는 낡은 각본을 삭제한 자리엔 자신의 기준을 세워 스스로를 증명해낸 승부사들만 남았다.

학벌이라는 거품을 걷어낸 자리, 자신의 선택을 온전히 책임지는 3인의 배우들 임시완·전여빈·옥자연. 세계일보 자료사진·매니지먼트mmm·청춘엔터테인먼트 제공

임시완의 현장은 흡사 연구소와 같다. 부산대 기계공학도를 거쳐 배우가 된 그는 인터뷰에서 “캐릭터의 정서를 연기하기보다 인물의 상황을 타당하게 설명할 방법을 찾는다”고 강조했다. 대본을 감정의 지도가 아닌 정복해야 할 과제로 인식하는 그는, 촬영 전 인물의 연대기를 엑셀로 정리하거나 행동 논리를 수식처럼 도출한다.

드라마 ‘트레이서’나 ‘미생’의 현장에서 관계자들은 그를 분석가로 불렀다. 단순히 감독의 지시를 수행하는 것이 아니라 대본 속 인물의 맥락을 끊임없이 질문하기 때문이다. 왜 이 인물이 여기서 화를 내야 하는가를 따지는 그의 질문은 때로 연출자를 당혹스럽게 하지만, 결과적으로는 빈틈없는 설득력을 만들어낸다. 그에게 대본은 해석해야 할 설계도이며, 그는 현장에서 그 설계도의 숨은 맥락을 찾아내 정교하게 구현하는 엔지니어다. 본능에 매몰되지 않고 목적을 달성하는 그의 방식은 지적 역량이 예술적 성취로 승화되는 대표적인 사례다.

대본의 맥락을 정교하게 해석하고 논리를 수식처럼 도출하는 배우 임시완. 스타제국 엔터테인먼트 제공

전여빈은 의대 지망생 시절의 독한 공부 근성을 연기에 투영했다. 감정을 걷어내고 대상을 정밀하게 관찰하는 그녀의 연기는 평단으로부터 서늘하다는 평가를 받는다. 의대 진학 실패를 겪으며 그녀는 외부의 시선과 나를 정의하는 잣대 사이의 괴리를 뼈저리게 체감했다. 전여빈에게 연기는 자신의 상처를 전시하는 것이 아니라, 캐릭터라는 타인을 냉철하게 해부하는 작업이다.

약 6년간 이어진 무명 시절, 오디션 낙방이 안겨준 좌절은 주관적인 감상에 쉽게 함몰되는 이들에겐 늪이 되었지만 그녀에겐 성공을 위한 데이터가 되었다. 자신이 왜 떨어졌는지, 상대방이 무엇을 원하는지를 철저히 분석하고 자신의 상태를 객관적으로 파악하는 메타 인지를 발휘했기 때문이다. 그녀가 화면 속 인물을 연기할 때 보여주는 눈빛은 감상적이지만은 않다. 마치 해부학자가 메스를 들듯 캐릭터가 처한 상황을 차갑게 탐색하고 내면의 동기를 추출해낸다. 연기하지 않는 시간에도 주변의 표정과 말투를 집요하게 관찰하는 습관은, 대중의 시선 아래에서도 흔들리지 않는 연기의 농도를 만드는 핵심 자산이다.

캐릭터의 내면 동기를 해부학자의 메스처럼 집요하게 추출해내는 배우 전여빈. CGV아트하우스 제공

옥자연은 서울대에서 미학을 전공하고 로스쿨을 준비하던 법학적 사고를 연극 무대에 옮겨왔다. 그녀에게 대본은 지켜야 할 법전이고, 캐릭터의 대사는 논증의 과정이다. 직관적인 감각에 의존하는 일반적인 연기론과 달리, 그녀는 엄격한 근거를 바탕으로 캐릭터를 재구성한다. 행위 하나하나가 법리적으로 합당한지를 따지고, 모순되는 충동은 가차 없이 삭제한다.

연극 무대에서 단역을 전전하던 시절에도 그녀는 캐릭터의 서사를 법률적 해석처럼 촘촘하게 짰다. 상황이 주어지면 그 안에서 최선의 선택이 무엇인지, 인물의 욕망이 어디를 향하는지를 논리적으로 증명해냈다. 이러한 기조는 현장에서 큰 신뢰를 준다. 감정이 흔들려도 논리가 무너지지 않기에, 그녀가 연기하는 인물들은 그 어떤 격정 속에서도 당위성을 잃지 않는다.

논리적 당위성으로 배역의 생명력을 증명해내는 배우 옥자연. 미디어랩시소

이들에게 학벌은 낡은 껍데기에 불과했다. 세상은 아까운 재능이라며 궤도 이탈을 우려했지만, 이들은 엘리트라는 이름의 안락함 대신 현장에서 증명하는 실력을 택했다. 연예계를 막연한 환상의 공간이 아닌, 자신의 지적 역량을 투입해 최상의 결과를 도출해야 하는 치열한 프로의 전장으로 규정했기 때문이다.

명문대라는 수식어는 카메라 앞에서는 무의미한 정보일 뿐이다. 어제보다 더 나은 효율을 위해 끊임없이 스스로를 담금질하는 이들. 오늘도 현장에서 대본을 매만지며 인물의 논리를 재구축하고 있을 임시완·전여빈·옥자연의 성공은, 세상의 통념이 아닌 자신의 기준을 믿고 나아간 이들이 도달한 결과다. 성취는 배경이 아니라, 지금 이 순간 대본 한 페이지를 뚫어지게 응시하는 태도의 밀도가 만든다.

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