신용한 충북도지사 당선인 “SK하이닉스 청주 100조 투자 환영"

SK하이닉스가 충북 청주에 100조원 규모의 투자 발표에 신용한 충북도지사 당선인 측이 환영했다.

SK그룹 최태원 회장은 29일 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 청주에 100조원 규모 투자를 앞당겨 실시하겠다고 발표했다. SK는 청주에 낸드플래시 제조시설 건립에 속도를 내고 있다.

신용한 충북도지사 당선인. 충북 대전환 인수위원회 제공

충북도는 이번 투자가 전공정에서 후공정, 첨단 패키징(반도체 칩을 포장하는 최종 공정)으로 이어지는 ‘반도체 클러스터’를 청주에 완성하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 청주가 글로벌 인공지능(AI) 반도체 공급망의 핵심축이자 대한민국 AI 반도체 산업을 선도하는 전략 거점으로 도약할 것이라는 관측에서다.

이에 따라 충북도는 경제부지사를 단장으로 하는 ‘전담 투자지원 TF(태스크포스)’를 즉각 가동하기로 했다. 반도체 공장 가동의 필수 요소인 전력, 용수, 폐수 등 유틸리티 인프라를 적기에 공급하고, 복잡한 인허가 절차가 신속히 처리될 수 있도록 원스톱 행정서비스를 지원할 방침이다.

신용한 충북도지사 당선인 역시 적극적인 지원 의사를 천명했다. 신 당선인의 충북대전환 인수위원회 허창원 대변인은 도청 기자실에서 “신 당선인은 충북에 신속한 투자를 결정해 준 SK하이닉스의 결단을 환영한다”며 “이번 투자가 성공할 수 있게 행정·제도·기반 전반에서 아낌없는 지원을 이어가겠다”고 전했다.

허 대변인은 “이번 발표는 그동안 충북 대전환 인수위와 관련 공무원들이 힘을 모아 유기적으로 대응해 온 값진 결과물”이라며 “기업의 투자가 차질 없이 신속하게 진행될 수 있게 전담 TF를 구성해 인허가 등 행정적 절차를 지원하겠다”고 강조했다. 그러면서 “앞으로 충북에 반도체뿐만 아니라 2차전지, 바이오 등 미래 먹거리 핵심 첨단 산업 분야의 대형 투자 발표가 지속해서 이어질 것”이라고 덧붙였다.

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