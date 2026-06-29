한병도 "원 구성, 내일 넘기는 일 결코 없어…책임있는 결단"

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 29일 교착 상태인 여야 원 구성 협상과 관련, "민주당은 집권 여당이자 국회 제1당으로서 책임 있는 결단을 내려야 한다"고 말했다.



한 직무대행은 이날 국회에서 연 의원총회에서 "(원 구성이) 내일을 넘기는 일은 결코 없을 것"이라며 이같이 강조했다.

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표. 연합뉴스

그러면서 "이달 내에 반드시 후반기 원 구성을 완료하고 일하는 국회를 만들겠다"며 "오늘 오후부터 의원님들은 모두 비상대기해주시길 바란다"고 당부했다.



그동안 여야는 상임위원장 배분 등 22대 국회 후반기 원 구성을 위한 협상을 진행해왔지만, 서로 법제사법위원장 자리를 맡아야 한다고 맞서면서 논의가 공전을 거듭했다.



이에 조정식 국회의장은 국민의힘에 이날 정오까지 상임위원 배정에 대한 의견을 요청했지만, 국민의힘은 일방적 배분 수순이라며 거세게 반발하고 있다.



일각에선 민주당이 오는 30일 국회 본회의에서 상임위 구성 안건을 단독으로 처리할 수 있단 관측이 나온다.



한 직무대행은 아울러 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련, "진상 규명을 위한 특검 추진을 당론으로 의결하고자 한다"고 말했다.



그러면서 "국정조사로 진상 규명의 첫걸음을 뗀 만큼, 직무 유기와 허위 보고, 책임 회피 여부까지 밝히기 위해 독립적인 특검 수사가 필요하다"며 "사태의 진상을 끝까지 밝히고, 재발 방지를 위한 제도 개선까지 흔들림 없이 추진하겠다"고 강조했다.

<연합>

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