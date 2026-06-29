이재용 “새로운 반도체 단지, 후보지는 광주…인프라 등 기대”

이재용 삼성전자 회장은 “여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 그리고 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대된다”며 광주를 반도체 시설 투자 지역 후보지로 계획한 배경을 29일 밝혔다.

최태원 SK그룹 회장과 이재명 대통령 그리고 이재용 삼성전자 회장(사진 왼쪽부터) 등 참석자들이 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 국민의례를 하고 있다. 뉴시스

이 회장은 이날 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “AI로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못한 속도로 변화해 저희를 포함한 반도체 기업들의 적극적인 투자에도 불구하고, 폭발적인 수요에 대응하기에는 부족하다는 게 시장의 시각”이라고 운을 뗐다. 이어 “기흥, 화성, 평택에 이어 용인국가산단 투자 일정이 많이 빨라졌고 저희가 새로운 단지를 준비할 시점도 앞당겨졌다”며 “대통령님의 말씀대로 ‘속도전’”이라고 덧붙였다.

이 대목에서 “여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보 그리고 인프라 등 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다”고 언급한 이 회장은 로봇 관련 투자는 경북 구미, 차세대 전고체 배터리 등 투자는 울산을 중심으로 하겠다고 설명했다.

아울러 “삼성전기가 하는 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 최첨단 패키지 기반은 부산 공장을 중심으로 투자를 확대하겠다”며 “삼성의 전략사업이자 성장 가능성이 큰 바이오 사업은 인천 송도에서 집중투자하겠다”고 부연했다.

이 회장은 “기업과 정부, 지자체가 힘을 모으면 대통령님께서 말씀하시는 대체 불가한 대한민국을 만들 수 있다고 확신한다”며 “기업인의 한 사람으로서 일조하게 돼 영광으로 생각한다”고 밝혔다. 계속해서 “항상 위기의식을 갖고 기업인의 본분인 고객 중심, 품질 중시 그리고 최첨단 기술 혁신과 우수 인재 양성에 매진하겠다”며 “대통령님께서 말씀하신 초격차로 글로벌 경쟁에서 앞설 수 있게 노력하겠다”고 각오를 다졌다.

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