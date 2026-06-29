메모리 대란에 애플·MS 가격인상…중소 전자업체는 '생존 위기'

인공지능(AI) 붐이 촉발한 메모리 공급 대란이 글로벌 소비자 전자 업계를 강타하고 있다.



애플·마이크로소프트 같은 빅테크 기업은 가격 인상으로 비용을 소비자에게 떠넘기는 반면 중소 전자업체들은 그럴 여유 없이 막대한 비용을 감내하며 생존을 위협받고 있다고 미 경제방송 CNBC가 28일(현지시간) 전했다.

사진=로이터연합뉴스

미국 메모리 반도체 회사 마이크론의 분기 실적 발표 다음 날인 지난 25일 애플은 맥북에어 200달러(약 30만7천원)·맥북프로 300달러(약 46만원) 등 맥 컴퓨터와 아이패드 가격을 15∼25% 일제히 올렸다.



팀 쿡 CEO는 앞서 월스트리트저널(WSJ)과 인터뷰에서 현재의 메모리 가격 상승을 두고 "100년에 한 번 있을 홍수"에 비유한 뒤 "이렇게 빠른 부품 가격 인상은 처음 봤다"며 제품 가격 인상을 예고한 바 있다.



마이크로소프트도 같은 날 게임기(콘솔)인 엑스박스 시리즈S 가격을 100달러 올려 약 500달러로 인상하면서 "콘솔의 저장·메모리 가격이 2.5배 이상 올랐으며 2027년 가을까지 추가로 2배 상승이 예상된다"고 밝혔다.



애플 주가는 당일 6% 폭락해 시가총액 약 2천650억 달러(약 407조원)가 증발했다.



◇ 공급자도 할 말 있다



이 같은 위기의 반대편에서 최대 수혜를 누리는 곳은 마이크론이다.



마이크론은 이번 분기 매출이 전년 동기 대비 4배 급증하고 매출총이익률도 39%에서 85%로 치솟으며 사상 최대 실적을 냈다.



DRAM 평균판매가격은 전년비 260% 치솟았으며 주가는 1년 새 800% 급등했다.

사진=로이터연합뉴스

그런데 마이크론으로선 할 말이 아예 없는 것이 아니다. 2022∼2023년 메모리 다운사이클 당시 고객사의 극단적 가격 인하 요구로 총이익률이 마이너스까지 떨어지며 투자를 중단할 수밖에 없게 돼 지금의 공급난 위기를 키웠다는 설명이다.



수밋 사다나 마이크론 최고사업책임자(CBO)는 메모리 대란을 언급한 애플의 가격 인상 직후 WSJ 인터뷰에서 "당시 가격을 극단적으로 깎으려 했던 일부 고객사에 '이런 접근은 건설적이지 않다'고 직접 말한 바 있다"고 전했다.



그러면서 "2023년 가격과 마진이 너무 나빠 업계 투자 상당 부분이 중단됐고 이것이 현재의 공급 부족을 야기했다"고 반론을 제기했다. 애플을 직접 거명하지 않았으나 업계에서는 사실상 애플을 겨냥한 발언으로 해석하고 있다.



◇ 중소업체 '실존의 위기'



중소 전자업체들은 직격탄을 맞고 있다. IDC 애널리스트 나빌라 포팔은 "메모리 공급사들은 대형 고객 전화만 받고 있다"며 100달러 이하 기기를 만드는 중소 제조사들에 현 상황은 "절대적인 실존의 위기"라고 했다.



액션 카메라 제조사 고프로는 1분기 말 메모리 비용이 80∼115% 급등하자 이달 폐업 가능성을 경고했다.



스피커 제조사 소노스 주가는 올해 23% 하락했다.

사진=로이터연합뉴스

통신장비 업체 W5테크놀로지스의 일레인 퍼거슨 공동 창업자는 2020년 5천373달러였던 서버가 현재 1만5천달러(약 2천300만원)로 세 배 가까이 뛰었다며 "납기도 기약이 없다"고 토로했다.



소형 라우터 스타트업 모노테크놀로지스의 토마주 자만 공동 창업자는 마이크론산 D램 8기가바이트 가격이 개발 당시 35달러에서 현재 300달러(약 46만원)로 8배 넘게 뛰었다며 "900∼1천달러짜리 라우터는 가격 대비 가치가 없지만 어쩔 수 없다"고 말했다.



1천300명의 예약 고객을 앞에 두고 2차 생산 여부조차 결정하지 못한 상황이라고 그는 덧붙였다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지