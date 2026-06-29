파마스퀘어, ‘AI 건강가이드’ 베타 서비스 출시

사진=파마스퀘어 제공

파마스퀘어가 공식 웹사이트를 리뉴얼하고 고객 맞춤형 건강 정보 제공 서비스 ‘파마스퀘어 AI 건강가이드’ 베타 서비스를 출시했다고 밝혔다.

파마스퀘어는 건강기능식품, 뷰티, 웰니스 상품을 중심으로 오프라인 매장을 운영해 왔다. 앞으로는 고객의 건강 관심사와 생활습관 데이터를 바탕으로 성분, 루틴, 제품 정보를 확인할 수 있도록 돕는 AI 기반 웰니스 플랫폼으로 사업 구조를 확장한다는 계획이다.

이번에 선보인 파마스퀘어 AI 건강가이드는 고객이 AI봇과 간단한 문답을 진행하면 생활 리듬과 건강 관심사에 맞춰 참고할 수 있는 영양 성분, 관리 루틴, 관련 제품 정보를 정리해주는 서비스다. 특정 질병의 진단·치료나 의약품 처방을 목적으로 하지 않으며, 생활습관 기반의 건강 정보 제공과 제품 탐색을 지원하는 방식으로 운영된다.

공식 웹사이트도 이 같은 방향성을 반영해 개편됐다. 리뉴얼된 웹사이트는 기존 창고형 웰니스 매장 모델에서 확장해, 오프라인 매장과 AI 기반 건강 정보 서비스를 결합한 AI 웰니스 플랫폼의 방향성을 보여주는 데 초점을 맞췄다.

파마스퀘어는 이번 전환을 단순한 서비스 추가가 아닌 플랫폼 모델 확장 과정으로 보고 있다. 기존 유통 매출 중심의 사업 구조에 고객 데이터, AI 추천 기능, 오프라인 매장 네트워크, 온라인 추천·판매 채널, 브랜드 제휴 확장성을 결합해 온·오프라인을 연계한 웰니스 서비스를 구축한다는 구상이다.

오프라인 매장 운영 성과도 플랫폼 전환의 기반으로 활용된다. 파마스퀘어에 따르면 2026년 6월 기준 하남 1호점 누적 회원 수는 1만1000명을 넘어섰다. 올해는 최소 5개 이상의 신규 매장 오픈을 추진하고 있으며, 2027년에는 직영점과 파트너 매장을 포함해 30개 이상의 매장 운영을 목표로 하고 있다.

회사는 매장 확대를 통해 30만 명 이상의 고객 접점과 웰니스 관련 데이터를 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 확보되는 데이터는 단순 구매 이력에 그치지 않고 고객의 건강 관심사, 성분·제품군 선호도, 매장 내 상품 탐색 흐름, AI 건강가이드 문답 데이터 등을 포함한다. 파마스퀘어는 이를 고객별 웰니스 서비스를 개선하는 데 활용할 예정이다.

최민우 파마스퀘어 대표는 “파마스퀘어는 건강기능식품과 웰니스 상품을 판매하는 공간을 넘어, 고객의 건강 관심사와 생활 데이터를 바탕으로 제품과 정보를 탐색할 수 있도록 돕는 AI 웰니스 플랫폼으로 확장하고 있다”며 “공식 웹사이트 리뉴얼과 AI 건강가이드 베타 출시는 파마스퀘어가 데이터 기반 웰니스 플랫폼 기업으로 전환하고 있음을 보여주는 출발점”이라고 밝혔다.

이어 “하남점에서 이미 1만1000명 이상의 회원 기반을 확보했고, 올해 신규 매장 확대와 내년 30개 이상 매장 운영 목표를 통해 30만 명 이상의 웰니스 고객 데이터를 확보하는 것을 목표로 하고 있다”며 “오프라인 매장, AI 건강가이드, 고객 맞춤형 온라인 추천·판매 채널을 연결해 파마스퀘어만의 웰니스 생태계를 구축하겠다”고 덧붙였다.

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