장동혁 “감독이 고집부린다면 교체 외에 다른 해결책 없어”

국민의힘 장동혁 대표는 “작전 실패가 드러났는데도 감독이 끝내 고집을 부린다면 감독 교체 외에 다른 해결책은 없다”는 말로 29일 이재명 대통령을 겨눴다.

국민의힘 장동혁 대표가 29일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

장 대표는 이날 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 모두발언에서 “이제라도 경제 정책을 근본적으로 대전환해야 한다”며 이같이 밝혔다. 그는 “지금 대한민국 경제는 마지막 경우의 수를 세고 있다”고 강조했다.

장 대표의 비판은 우리나라 축구국가대표팀의 ‘2026 북중미 월드컵’ 32강 진출 실패를 언급한 이 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 글과 맞닿아 있다.

앞서 이 대통령은 지난 28일 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 올린 글에서 “능력보다 네 편 내 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불 보듯 뻔하다”며, “국민들을 허탈하게 한 월드컵 실패는 조직과 인사의 실패에 의한 것으로 보인다”고 말했다.

특히 “월드컵 출전에도 많은 국민 혈세와 국가적 지원 역량이 투입되는 만큼 문체부에서 이번 사태의 정확한 상황, 원인 분석, 재발방지와 개선을 위한 대책을 꼼꼼하게 챙겨달라”며 “어처구니없는 일로 국민들께 깊은 실망을 안겨드린 점 매우 송구하다”고 덧붙였다.

이를 이 대통령이 거울 보며 할 말 같다고 표현한 장 대표는 “축구대표팀의 문제가 홍명보 감독의 문제라고 지적한다면, 대한민국 경제 파탄의 근본 원인은 이재명 대통령”이라고 주장하기도 했다.

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