방탄소년단, 英 '런던 아이' 붉게 물든다…'BTS 더 시티 아리랑'

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 전 세계 팝 음악의 성지이자 영국의 심장부인 런던을 점령한다.

29일 소속사 빅히트 뮤직(하이브)에 따르면, 방탄소년단은 내달 비틀스, 퀸, 데이비드 보위 등 전설적인 아티스트들의 발자취가 남은 '팝의 본고장'에서 'BTS 더 시티 아리랑(THE CITY ARIRANG)'을 진행한다.

방탄소년단 키 컬러인 붉은색으로 물들 영국 런던 대표적 랜드 마크 '런던 아이(London Eye).

한국 고유의 문화 자산이자 앨범명인 '아리랑'을 타이틀로 런던 전체를 음악 체험 공간으로 재창조하는 메가 프로젝트다.

대한민국 국보 '숭례문', 미국 라스베이거스의 세계 최대 구형 공연장 '스피어(Sphere)'를 차례로 거쳐 온 방탄소년단은 런던의 대표 랜드마크와 최첨단 인프라를 활용한 대규모 문화 이벤트를 펼친다.

빅히트 뮤직은 "각국의 랜드마크와 호흡하는 방탄소년단의 역사적인 행보에 기대감이 최고조로 달하고 있다"고 특기했다.

우선 오는 7월6일(이하 현지시간) 런던의 아이콘인 '런던 아이(London Eye)'가 '아리랑'의 키 컬러인 강렬한 붉은빛으로 물든다. 이와 함께 도시 중심을 관통하는 템스강(River Thames) 위에 '아리랑' 로고 조형물을 실은 대형 플로팅 보트가 뜬다. 중심가 강변의 가시성을 확보해 시민과 전 세계 관광객들의 이목을 사로잡는다.

유럽 최고 수준의 유동인구를 자랑하는 거점이자 최첨단 기술력이 집약된 글로벌 최고 미디어 허브 '아우터넷(Outernet)'과의 협업은 프로젝트의 정점이다.

7월 8~10일 방탄소년단을 소재로 한 특별한 미디어 아트가 펼쳐진다. 초대형 디지털 LED 캔버스를 '아리랑' 비주얼로 가득 채운다.

'더 시티 런던'은 도시의 인프라를 하나로 연결해 관객 참여 및 체류 시간을 극대화한다.

빅히트뮤직은 "대형 스타디움 콘서트를 비롯해 런던 아이, 아우터넷, 주영한국문화원, F&B 페스티벌 등 주요 거점을 차례로 방문해 미션을 수행하고 인증을 남기는 참여형 프로그램을 선보인다. 도시 전체를 하나의 테마파크처럼 순회하도록 최적의 동선을 설계해 총 '8대 스탬프 랠리' 미션으로 엮었다"고 설명했다.

한국관광공사 팝업은 한국의 매력을 담은 영상 콘텐츠 시청을 비롯해 방탄소년단의 음악을 활용한 댄스 체험 등 한국 문화를 즐길 수 있는 다양한 참여형 프로그램을 운영한다.

삼성 갤럭시 체험부스에서는 갤럭시 AI를 활용한 '나만의 메시지'와 한정판 MD를 제공하며 아티스트와 교감할 수 있는 다채로운 몰입형 체험 프로그램이 마련된다.

여기에 글로벌 팬들의 감동을 자아낼 스토리텔링도 준비됐다. 주영한국문화원에서는 2019년 웸블리 스타디움 공연 당시 입었던 의상이 전시된다. 이는 디올(Dior) 킴 존스(Kim Jones)가 제작해 스포트라이트를 받았다. 당시의 뜨거운 감동을 간직한 이 옷은 '아이코닉 룩스(Iconic Looks)'라는 제목의 전시로 음악팬들을 만난다.

웸블리 무대에 오른 것에서 보듯 영국 내 방탄소년단 인기는 대단하고 현재진행형이다. '아리랑'은 영국 오피셜 앨범차트 톱100 정상에 올랐다. 방탄소년단은 이로 인해 해당 차트 세 번째 1위를 차지했다. '아리랑' 타이틀곡 '스윔'은 오피셜 싱글차트 2위를 기록했는데, 방탄소년단 이 차트 자체 최고 순위다. '아리랑'은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(6월26일~7월2일)에서 39위를 차지, 14주 연속 톱40에 들었다.

<뉴시스>

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