이준, '캐치캐치' 영상에 충격…"1달 운동 안 해, 비율 조정중"

이준이 '캐치캐치' 영상에 충격을 받고 몸의 비율을 조정 중이라고 밝혔다.

28일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'에서는 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘, 이용진, 이기택의 무인도 여행기가 전파를 탔다.

이준. KBS2 '1박 2일 시즌4' 캡처

이준, 딘딘, 이기택은 무인도에서 톳, 미역, 꼬시래기, 쌀밥만 들어있는 3단 도시락을 먹고 허기를 호소했다. 이에 제작진은 셋이 합쳐 턱걸이 30개에 성공하면 소시지를 주겠다고 제안했다.

딘딘은 반동을 활용해 턱걸이 5개에 성공하고 "철봉이 높다"고 변명했다.

딘딘은 두 번째 주자인 이기택이 평소 촬영 후 헬스장을 간다며 기대감을 끌어올렸다. 이기택은 "체력 관리를 하려고"라고 말했지만 딘딘은 "'1박 2일' 끝나고 헬스 갈 정도면 중독이다. 그냥 종국이 형"이라고 했다.

이기택은 부담감을 안고 시작했지만 9개에 성공했다. 다음 차례인 이준이 16개에 성공해야 소시지를 얻을 수 있었다.

이준은 "제가 '캐치캐치' 이후로 충격을 받았다. 비율이 이상하게 나오더라. 운동 안 한지 1달이 됐다. 근육이 급속도로 빠지면서 힘이 확 없어진다"고 했지만 수월하게 턱걸이 16개에 성공했다.

<뉴시스>

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