손종원, 단골 빵집 소개했는데…"너무 유명해져서 나도 못 가"

손종원 셰프가 한 인터뷰에서 단골 빵집을 소개했다가 발길을 끊게 된 일화를 전했다.

28일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'에는 배우 남궁민과 김대명이 게스트로 출연했다.

이날 손종원은 맛집에 대한 이야기를 나누던 중 자신이 직접 겪은 일을 공개했다.

그는 "인터뷰에서 맛집을 소개해달라고 해서 좋아하는 걸 함께 나누고 싶은 마음에 자주 가던 빵집을 아무렇지 않게 얘기했다"고 말했다.

그러나 방송 이후 상황이 달라졌다. 손종원은 "그 빵집에 웨이팅이 생기기 시작했고, 빵 개수 제한까지 생겼다. 너무 유명해져서 이제는 나도 못 가고 있다"고 털어놨다.

이를 듣던 김성주는 손종원이 당시 인터뷰에서 남긴 극찬을 소개해 웃음을 자아냈다.

김성주는 "'이거 먹을 때 하늘에서 나팔 소리가 들린다. 죽기 전에 하나만 먹을 수 있다면 이걸 먹을 것'이라고 말하면 누가 안 먹겠냐"고 지적했고, 손종원은 웃으며 인정했다.

김풍도 "거의 '냉부' 리액션처럼 했다"고 거들었다.

<뉴시스>

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