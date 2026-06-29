전현무, 남아공전 중계에 '허탈'…"슛도 없고 골도 없었다"

첫 월드컵 중계에 나선 방송인 전현무가 남아공전에 대한 아쉬움을 털어놨다.

28일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 대한민국과 남아프리카공화국 경기 중계 뒷이야기가 공개됐다.

지난 28일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 대한민국과 남아프리카공화국 경기 중계 뒷이야기가 공개됐다. KBS 제공

이날 방송에서 전현무는 해설위원 이영표와 함께 응원에 나섰던 방송인 이경규, 전 야구선수 양준혁, 셰프 정호영과 만나 이야기를 나눴다.

이경규는 남아공전에 대해 "질 때와 이길 때를 많이 경험했지만, 오늘 진 느낌은 '이런 일이 또 있구나'였다"고 탄식했다.

정호영도 "잘했는데 말할 거리가 없었을 수도 있다"고 했고, 이경규는 "중계하면서도 '골'이라고 외칠 때 기분 좋고, 스트레스가 풀리는 데 하나도 못하지 않았나"고 했다.

이에 전현무는 "그 어려운 경기로 (캐스터) 데뷔했다"며 "당황스럽더라. 중계 상황을 못 따라가서 실수할까 봐 걱정했는데, 아무 상황이 안 벌어져서 더 힘들었다"고 말했다.

이어 "우리가 질 수 있다. 보여줄 거 다 보여주고 지면 '고생했다'며 박수칠 수 있지만, 뭘 했냐는 것"이라고 아쉬워했고, 이영표는 "죄송하다"며 대신 사과했다.

이를 듣던 이경규는 전현무에게 "축구 중계를 또 할 거냐"고 물었고, 전현무는 답변을 망설였다.

전현무는 "제가 방송 10개를 해도 이렇게 대본을 외워간 적이 없었다. 공부를 열심히 했다. '골' 연습을 얼마나 많이 했는데"라고 토로했다.

그는 "목쉬어 가면서 수능 공부 급으로 준비해 왔더니만 '슛'도 없고 '골'도 없었다"며 "남아공전은 '슛!'하느라 목이 쉴 거라 생각했다. 노래도 부르려 했다"고 거듭 아쉬워했다.

<뉴시스>

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