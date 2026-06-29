천하람 “축구협회·선관위 닮은꼴…해체 수준 개혁 필요”

개혁신당 천하람 원내대표는 29일 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 실패에 따른 책임론이 불거진 대한축구협회를 향해 “철저한 자기반성과 해체 수준의 개혁이 필요하다”고 지적했다.

개혁신당 천하람 원내대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

천 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “홍명보 축구대표팀 감독의 사퇴는 축구협회 개혁의 끝이 아니라 시작”이라며 이같이 말했다.

그는 “능력보다 파벌을 중시하고, 투명성보다는 주먹구구식 의사결정과정을 숨기는 것에 몰두하는 조직에서는 참사가 일어난다”며 “그런 면에서 축구협회와 중앙선거관리위원회는 닮은꼴”이라고 꼬집었다.

천 원내대표는 “축구협회 개혁을 위해 정치권도 할 일을 해야 한다”며 “특히 정치권에서 지금껏 건드리지 못했던 시민구단 예산지원 문제도 이제는 건드려야 한다”고 강조했다. 그러면서 “대한민국 축구계가 세금으로 만든 자리와 돈을 차지하기 위한 이익공동체, 카르텔이 되어서는 안 된다”고 강조했다.

천 원내대표는 “축구협회의 근본적인 개선방안을 찾는 것과 동시에 시민구단에 대한 과도한 세금 지원이 축구계의 카르텔을 더 악화시키는 것은 아닌지 면밀하게 따져보겠다”며 “상관관계가 확인된다면 시민구단의 방만한 운영, 자리 나눠먹기, 과도한 예산지원 등의 문제도 바로잡기 위한 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

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