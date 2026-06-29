산불이 집어삼킨 안동 송이산, 산림특구로 재도약 추진

경북도는 대형산불로 주 소득원이던 송이산이 전소되는 피해를 본 안동시 길안면 백자리 산 45번지 일원을 '제2호 산림경영특구'로 지정·고시했다고 29일 밝혔다.

특구는 산불 피해 산림을 단순히 복구하는 데 그치지 않고 임업 생산·가공·유통, 산촌 관광을 연계해 소득 중심의 융복합 산림경영 모델로 전환하는 사업이다.

안동시 길안면 산림경영특구. 경북도 제공

지역 여건에 맞는 소득 수종 조림 사업을 비롯해 산림경영 시설·장비, 산림사업, 임산물 가공·유통·판매 등 산림경영 전반에 대한 지원을 받을 수 있다.

길안면은 전체 면적의 약 80%가 임야인 대표적인 산악지역이며 백자리는 소나무림이 잘 보존돼 품질 좋은 자연산 송이가 생산되는 지역이었지만 2025년 발생한 초대형 산불로 주민들의 주요 소득 기반인 송이산이 모두 불에 타는 아픔을 겪었다.

지정된 특구는 372㏊(50필지) 규모이며 사업 시행은 안동시산림조합이 맡는다.

앞서 경북도는 지난 3월 의성군 점곡면 일원을 제1호 산림경영특구로 지정했다.

최순고 경북도 산림자원국장은 “이번 산림경영특구 지정을 계기로 산불로 훼손된 송이 생산 기반을 대신할 새로운 소득원을 마련하고, 주민들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 하겠다”며 “경영주체가 사업을 원활히 추진할 수 있도록 국비 확보 등 필요한 행정적 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 산림경영특구는 생산자단체 또는 지역 단위 협업경영조직 등이 신청할 수 있으며, 특구 면적 300ha 이상, 산림소유자 동의 면적 50% 이상 등의 지정 요건 및 사업 타당성 검토를 거쳐 도에서 최종 지정·고시한다.

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