윤은혜 "13년째 술 끊었다"…신동엽 "이미 평생 마실 양 다 먹어"

그룹 베이비복스 출신이자 배우인 윤은혜가 13년째 금주 중인 근황을 전했다.

윤은혜는 28일 SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에 스페셜 MC로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

그룹 베이비복스 출신 배우 윤은혜. '미우새' 유튜브 캡쳐

이날 MC 신동엽은 "(윤은혜씨가) 흰 쌀밥과 탄산음료, 술을 끊은 지 무려 13년이나 됐다고 하더라"고 했다.

윤은혜는 "술은 13년 안 마신 것 맞다. 흰 쌀밥은 제가 너무 좋아해서 잡곡밥이랑 섞어 먹으려고 하고 있다"고 말했다.

신동엽이 "술을 그렇게 한 번에 딱 끊은 게 맞냐"고 묻자 윤은혜는 "그렇다"고 했다.

이에 신동엽은 "하긴 뭐 평생 마실 양을 다 먹었으니까. 마실 만큼 마셨지 그래. 총량의 법칙이 있다"며 웃음을 자아냈다.

한편 윤은혜는 과거 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 출연해 금주를 하게 된 계기를 전한 적 있다.

그는 "과거 잠자리에 들기 위해 술을 마셨다"며 "29살 때쯤 안 좋은 일을 겪으면서 극심한 불면증에 시달렸다"고 말했다.

그는 당시 "다행히 8년째 금주에 성공했다. 나중에는 초콜릿에 들어간 알코올도 알아채고 안 먹었다"고 했다.

<뉴시스>

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