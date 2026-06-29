홈플러스, 수정 회생계획 변경안 제출…"비용 1조2천억원 절감"

홈플러스는 대형마트를 67개 핵심 점포로 재편하는 등 자구 노력에 따른 사업성 개선 효과를 반영한 수정 회생계획안 변경안을 서울회생법원에 제출한다고 29일 밝혔다.



지난해 3월 회생절차에 들어간 홈플러스는 지난 달 126개 대형마트를 67개 핵심 점포로 재편했다.

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스의 청산 가능성이 커지면서 경쟁 대형마트들의 반사이익이 현실화하는 모습이다. 지난 28일 서울 시내 한 홈플러스 매장에 정기휴무 안내문이 붙어 있다. 연합뉴스

홈플러스 익스프레스를 하림그룹 계열사인 NS쇼핑에 분리 매각해 사업구조를 단순화했다. 자연 퇴사·희망퇴직 등으로 인력의 50%가량을 감축했다.



홈플러스는 "회생신청 직전 대비 각종 비용이 약 1조2천억원 줄었고, 67개 핵심 점포로 재편된 대형마트는 납품과 영업만 정상화되면 바로 800억원대의 영업이익을 실현하고 3년 내 1천500억원까지 늘어날 수 있다"고 설명했다.



상품 공급이 정상화되면 홈플러스를 찾는 고객이 늘어나도 매출도 뛴다는 것이다.



홈플러스는 흑자 전환, 폐점 점포 부동산 매각 대금을 재원으로 공익 채권은 물론 회생 채권도 전액 변제하겠다고 밝혔다.



개선된 수익구조를 기반으로 M&A도 동시에 추진할 방침이다.



홈플러스 회생에 필요한 최소한의 비용은 2천억원으로 기존과 동일해 자금 마련 여부가 회생과 파산을 가르는 쟁점이다.



홈플러스 회생계획 인가 시한은 오는 7월 3일이다.

<연합>

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