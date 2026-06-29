린, 이혼 얘기 꺼내기도 전에…윤종신 "이혼 아니면 임신"

가수 린이 지인들에게 이혼 이야기를 꺼냈던 당시의 일화를 공개했다.

린은 28일 SBS TV 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서 가수 백지영과 식당에서 다양한 이야기를 나눴다.

가수 린. '미우새' 유튜브 캡쳐

백지영은 "부부의 인연이라는 게 제일 신성하고 신비로운 것 같다"며 "너무 신성해서 지키기 힘든 것도 맞다. 난 그걸 지켜내는 것도 훌륭하지만, 지킬 수 없어서 헤어지는 게 훨씬 더 어려운 일 같다"고 했다.

이어 "네가 이혼 소식을 전했을 때 너무 힘들었겠다고 생각했다"고 말했다.

이에 린은 "난 이혼 소식 언니한테 제일 먼저 말하려고 '불후의 명곡' 끝나고 언니에게 달려갔다"며 "가기 전에 언니한테 드릴 말씀 있다고 문자를 보냈는데 그 자리에 종신오빠랑 범석 오빠가 있더라"고 했다.

그러면서 "제가 언니한테 몰래 문자로 이야기한 건데 언니가 '세진(린 본명)이가 할 이야기 있다'고 지인들한테도 말했더라"고 했다.

린은 "그때 종신 오빠가 뭐라고 한 줄 아냐"고 하자 백지영은 "어 맞아 기억난다"고 했다.

린은 "종신 오빠가 '세진이 할 얘기 있는 거면 이혼 아니면 임신인데'라고 했다"고 말했다.

<뉴시스>

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