한울원전, 38년 만에 누적 발전량 1조4000억㎾h 달성

한국수력원자력 한울원자력본부는 6월 27일 기준 누적 발전량 1조4000억kWh를 달성했다. 이는 1988년 한울1호기 준공 이후 38년 만의 성과다.

한울본부가 달성한 누적 발전량 1조4000억kWh는 서울시 전체가 지난 30년간 사용한 전력량과 같고, 2025년 기준 대한민국 전력 사용량의 약 2.5년에 해당한다.

한울원자력본부 누적 발전량 1조4천억㎾h 달성 이미지. 한울본부 제공

이같은 성과는 발전소 안전 운영에 최선을 다한 직원들의 노력과 울진 지역사회의 관심과 지지로 누적 발전량 달성이 가능했다는 평가가 나온다.

이와함께 한수원지원사업의 안정적 재원 확보로 이어지는 선순환 구조가 확립됐다. 한울본부는 ▲다채로운 문화 사업 ▲장학금 지원 등 교육 사업 ▲지역주민 종합건강검진 등 의료복지 사업을 생애 주기에 맞춰 생활·인프라·문화 분야별로 다양하게 시행하고 있고, 앞으로도 지속할 방침이다.

이세용 한울본부장은 “누적 발전량 1조4000억kWh 달성은 국민과 지역사회의 신뢰가 있었기에 가능한 뜻깊은 성과라고 생각한다”며 “앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼아 품질 높은 전력을 안정적으로 공급하고, 에너지클러스터 울진과 100년을 함께 상생하기 위해 든든한 동반자 역할에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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