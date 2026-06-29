홍익표 "재건축 외에 재개발도 있어…정치권 아닌 국민이 결정"

"반도체 투자, 영호남 문제 접근은 본질 아냐…기업 경영판단이 우선"
홍익표 청와대 정무수석은 범여권 논객 유시민 작가의 이른바 '재건축론'을 두고 여권 내 파장이 이어지는 것과 관련해 "증축, 재건축 외에 재개발도 있다고 생각한다"며 "(어느 것을 할지) 결정하는 것은 정치권이 아닌 국민"이라고 말했다.
홍 수석은 이날 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "개별 주택의 문제일 경우 증축이나 재건축을 하지만 지역 전체가 문제일 땐 재개발을 하지 않나"라며 이같이 밝혔다 .
앞서 유 작가는 지난 27일 공개된 유튜브 채널 '다스뵈이다'에서 "이 대통령을 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었다. 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다"고 언급해 친명(친이재명)계 진영의 반발을 샀다.
결국 홍 수석의 이날 발언은 재건축뿐만 아니라 더 과감한 재개발까지도 할 수 있으며, 대신 이는 정치권의 논리가 아닌 국민의 요구에 따라 결정된다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.
그는 "더불어민주당이 어떤 변화를 해 가야 할지, 필요하면 증축 또는 재건축을 할 수 있고 재개발까지도 할 수 있다"며 "그런 여러 선택은 (국민적인) 논의 속에서 판단할 문제"라고 설명했다.
홍 수석은 유튜버 김어준 씨의 '코어(핵심)지지층 이탈' 분석에 대한 의견을 묻자 "지지율이 한 방향에서 빠지지는 않는다. 중도층에서도 빠지고 코어지지층이 여론조사에 답변을 안 하는 경우도 있다"며 "(그런 측면에서) 일정 부분 맞지만, 이 현상을 코어지지층만의 문제나 중도층만의 문제로 봐선 안 된다"고 말했다.
검찰 보완수사권 폐지 문제에 대해서는 "보완수사권 폐지에 따른 부작용을 최소화하는 데 두 가지 접근이 있다. 하나는 보완수사권 일부를 남기면서 남용의 부작용을 최소화하는 것이고, 다른 하나는 보완수사권을 폐지하고 이에 따른 국민 피해를 보완해 가는 것"이라고 설명했다.
이어 "이 대통령은 전자의 접근이 국민에게 도움이 될 것으로 생각했으나 정치권의 우려가 있다면 후자도 괜찮다고 하신 것"이라며 "이에 김민석 국무총리가 후자 쪽으로 입장을 정리한 것"이라고 부연했다.
내달 1일로 예정된 이 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬과 관련해서는 "사회적 통합, 필요하다면 민주 진영 내부의 정치적 통합 문제도 중요한 과제가 될 것"이라고 말했다.
홍 수석은 "두 분 대통령은 조롱과 멸시를 경험한 정치인으로서, 이런 일이 반복돼선 안 된다는 생각을 함께 갖고 있다"며 이 부분 역시 주요 의제로 논의될 수 있을 것으로 내다봤다.
한편 이날 청와대에서 열리는 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'와 관련해서는 "영호남의 문제로 접근하는 것은 본질을 놓치는 일"이라고 지적했다.
특히 야권에서 '기업 팔 비틀기'라는 비판이 나오는 것에는 "너무 과도한 정치적 해석이다. 글로벌 대기업들이 팔 비튼다고 아무 데나 가지 않는다"며 "기업의 경영적 판단이 우선"이라고 반박했다.
이어 "삼성과 SK가 추가적인 투자 계획을 계속 준비하고 있다"며 "다음에는 다른 지역에 투자가 이뤄지도록 준비하고, 영남권 등의 미래에 대해서도 고민하는 게 정치인들의 할 일"이라고 강조했다.
<연합>
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