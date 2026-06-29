"'홍명보 나가' 귀에 거슬렸다" 김병현, 김영광 발언 겨냥

전 야구선수 김병현이 홍명보 전 축구대표팀 감독을 향한 공개 비판 발언에 불편한 심경을 드러냈다.

김병현은 28일 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 최근 홍명보 전 감독을 둘러싼 비판 여론을 언급했다.

김병현. 유튜브 채널 '김병현' 캡처

김병현은 "저는 축구인이 아닙니다. 그냥 대한민국 축구를 응원하는 사람"이라며 월드컵 경기를 어머니와 함께 시청했다고 밝혔다.

그는 16년 만의 월드컵 첫 경기 승리에 기뻐했지만, 이후 남아프리카공화국전이 끝난 뒤 아쉬운 장면이 있었다고 했다. 김병현은 "나는 축구인은 아니고 체육인으로서 안타까운 모습이라는 생각이 들었다"고 말했다.

김병현은 전 축구 국가대표 골키퍼 김영광의 발언을 겨냥한 것으로 보이는 말을 이어갔다. 김영광은 지난 25일 틱톡 라이브 '티키티키 타카타카 토크토크쇼'에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 남아프리카공화국전을 되짚던 중 박수를 치며 "홍명보 나가"라고 말했다.

김병현은 "아직은 우리가 32강이라는 경우의 수가 있음에도 불구하고 유튜브인가 어딘가에서 우연히 봤는데, 그래도 운동을 했던 후배들이 나와서 너무 선을 넘는 듯한 발언을 한 게 내 귀에는 좀 거슬리게 들렸다"고 했다.

이어 "대표팀 감독님이신 홍명보 감독님과 개인적으로 한 번도 만난 적은 없다. 오해하시면 안 된다"면서도 "거기에서 나온 그 단어가 같은 운동하는 사람으로서 귀에 거슬렸다. '홍명보 나가'라는 말"이라고 말했다.

그는 "일반 팬들이나 축구에 큰 변화를 원하는 사람들은 충분히 그런 말을 쓸 수 있겠다고 생각했다"면서도 "하지만 우리 같이 운동을 했던 사람들이, 같이 대표팀을 했던 사람으로서 옆에서 그런 단어를 쓴다는 게 개인적으로는 운동하는 사람들의 기본을 지키지 않은 모습처럼 느껴졌다"고 했다.

김병현은 대표팀 부진의 책임이 홍명보 감독에게도 있다고 봤다. 그는 "대표팀이 성적을 못 낸 것은 감독님, 코치님, 선수들 모두의 책임"이라며 "첫 번째는 그래도 감독님이 책임을 지셔야 한다"고 말했다.

다만 "그게 다 끝난 다음에 책임을 물어도 되는 일인데, 32강 경우의 수가 끝나기도 전에 벌써 그런 분위기가 만들어졌다는 게 평생 운동을 해왔던 사람으로서 화가 나는 부분"이라고 했다.

김병현은 "비판을 하더라도 선은 지켜가면서 해야 한다"며 "그 한마디가 거슬렸던 것 같다. '홍명보 나가'. 절대 그렇게 하면 안 된다"고 강조했다.

다만 해당 발언을 두고 온라인에서는 김병현의 발언이 부적절했다는 취지의 비판도 나왔다.

홍명보 전 감독은 29일 멕시코 현지에서 열린 기자회견에서 "국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있다"며 대표팀 감독직에서 물러났다.

<뉴시스>

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