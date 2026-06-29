민경선 고양시장 당선인 “시장실 1층으로”… 시민과 거리 좁힌다

민선9기 민경선 고양시장 당선인이 시장실을 1층으로 이전하면서 시민과의 물리적∙심리적 거리 좁히기에 나선다. 기존의 폐쇄적인 시장실의 이미지를 버리고 시민 접근성을 높여 소통 행정을 강화한다는 계획이다.

민선9기 고양시장직 인수위원회 ‘고양대전환준비위원회’는 29일 이같은 계획을 밝히며 “장애인과 어르신 등 교통약자들의 접근성도 높여 누구나 편하게 찾는 열린시장실, 시민 중심의 열린시정을 구현할 것”이라고 설명했다.

민선9기 민경선 고양시장 당선인 모습.

시장실 1층 이전과 함께 같은 공간에 소통협력담당관, 비서실 등을 배치해 시민소통 기능을 한 공간에 일원화 시킨다. 기존 1층에 위치한 정보공개실과 재산관리과 청사관리팀은 소통협치담당관과 비서실이 있던 시청사 2층으로, 회계과는 외청으로 이전한다. 기존 시장실 공간은 청사 내 부족했던 회의 공간으로 활용해 직원 간 소통과 협업을 강화하고 업무 효율성을 높일 계획이다.

이전 비용으로는 최소한의 예비비를 사용할 예정이다. 당선인 측은 방음벽 설치 등 불필요한 공사를 지양하고 가벽 설치와 도배로 최소한의 공간만 정비할 예정이다. 기존 시설과 집기를 최대한 활용해 예산 낭비를 막겠다는 입장이다. 이전 공사는 7월 중 착공, 9월 말 완료할 예정이다.

고양시청사 전경.

민경선 당선인은 “시장실을 1층으로 이전하는 것에 대해 많은 민원을 어떻게 소화할 수 있겠냐는 우려를 듣고 있다”며 “시민들의 목소리를 가리지 않고 듣고 해법을 찾기 위해 끊임없이 노력할 계획”이라고 밝혔다.

이어 “시장이 먼저 시민의 목소리를 듣고 문제 해결에 나서는 솔선수범을 통해 공직사회 전반에 적극행정 문화를 확산시키겠다”며 “특히 어려운 민원일수록 구청장·실·국·소장 등 간부공무원들이 먼저 나서는 ‘해법찾기’ 협업 시스템을 확실하게 구축하겠다”고 강조했다.

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