이스라엘, 평화 합의에도 레바논 계속 타격…"200m 땅굴 파괴"

이스라엘은 레바논 남부 지역에서 친이란 무장정파 헤즈볼라가 사용하던 지하 시설을 파괴했다고 28일(현지시간) 밝혔다.



로이터통신에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이스라엘 카츠 국방장관은 이날 공동 성명에서 레바논 남부 마즈달 준 마을에 있는 약 200ｍ 길이 지하 터널을 이같이 타격했다고 발표했다.

[EPA=연합뉴스. 재판매 및 DB 금지]

이스라엘 측은 이 터널에 수백개의 무기와 발사대가 있었으며, 공격에 앞서 미국에 사전 통보했다고 덧붙였다.



앞서 이스라엘군은 전날 레바논 남부 나바티예 지역도 드론으로 타격했다.



네타냐후 총리는 이스라엘군이 레바논 남부 안보 지대에 계속 머물 것이라며 "테러 기반을 계속 파괴하고, 북부 접경지 주민들에 대한 위협을 제거하며, 이스라엘 국민의 안전을 지킬 것"이라고 주장했다.



이에 앞서 미국과 이란이 체결한 종전 양해각서(MOU)에는 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전을 종료한다는 내용이 담겼지만, 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌은 지난 18일 MOU 발효 후에도 이어졌다.



이에 이스라엘과 헤즈볼라 간 무력 충돌을 멈추기 위해 미국의 중재로 이스라엘과 레바논은 지난 26일 평화 기본 합의안에 서명했다.



다만 이 합의에는 이스라엘과 실질적으로 분쟁 중인 헤즈볼라가 참여하지 않아 한계가 있다는 관측이 나왔다.



합의안은 이스라엘군이 레바논 남부 지역에서 단계적으로 철수하되, 당분간 레바논 영토 안쪽 최대 10㎞에 이르는 안보 지대에는 머물 수 있도록 했다.



헤즈볼라 수장인 나임 카셈 사무총장은 이번 합의를 이스라엘에 대한 항복이라고 규정하며 거부했다. 그는 이스라엘이 레바논에서 철수할 때까지 헤즈볼라가 압박을 계속할 것이라고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지