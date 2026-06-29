한국 남자배구, 인도네시아에 0-3 완패…AVC컵 준우승

한국 남자배구가 인도네시아에 무릎을 꿇으며 아시아배구연맹(AVC)컵을 준우승으로 마쳤다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국은 28일(현지 시간) 인도 아메다바드 비어 사바르카르 스포츠 콤플렉스에서 열린 2026 AVC컵 결승에서 인도네시아에 세트 점수 0-3(32-34 16-25 23-25)으로 패했다.

한국 남자배구 대표팀 정한용이 28일(현지 시간) 인도 아메다바드 비어 사바르카르 스포츠 콤플렉스에서 열린 2026 아시아배구연맹(AVC)컵 결승에서 인도네시아를 상대로 공격을 시도하고 있다. AVC 제공

앞서 조별리그에서 3승 1패(승점 9)를 기록하며 B조 1위로 준결승에 오른 한국은 '디펜딩 챔피언' 바레인을 제압하며 이 대회 사상 첫 결승 진출에 성공했다.

하지만 대회 첫 우승까지는 한 방이 부족했다.

조별리그 맞대결 당시 인도네시아를 3-0으로 꺾었던 한국은 이날 상대의 강서브에 고전하며 경기를 내줬다.

이날 한국은 서브에서 인도네시아에 2-7로 밀린 것은 물론, 범실(23개) 관리에서도 인도네시아(17개)에 아쉬운 모습을 보였다.

1세트 시작과 동시에 3연속 득점을 올리며 분위기를 끌어올린 한국은 인도네시아의 추격에도 리드를 내주지 않고 점수 차를 유지하며 먼저 20점 고지를 밟았다.

한국은 24-22로 먼저 세트포인트를 잡았지만 승부를 결정짓기 직전 상대 라마 파우잔이 연속 득점을 올린 뒤 서브에이스까지 성공시키며 듀스를 허용했다.

9차례나 듀스가 이어지며 끈질긴 접전이 펼쳐졌고, 상대 세트포인트에 보이 아라비의 서브를 받아내지 못하며 한국은 1세트를 32-34로 패했다.

1세트를 허무하게 내준 한국은 2세트를 25-16으로 무력하게 패했다. 3세트에도 초반 열세를 극복하고 치열하게 경기를 끌고 갔으나, 결국 23-25로 패했다.

신호진(현대캐피탈)은 팀에서 가장 많은 15득점을 올렸고, 정한용(대한항공)도 서브에이스 2개를 포함해 12득점을 보탰다. 임재영(대한항공)도 12득점으로 활약했다.

<뉴시스>

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