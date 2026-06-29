박항서 단장 "축구협회, 뼈를 깎는 반성으로 미래 준비해야"

박항서 한국 축구대표팀 단장이 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 축구 팬들에게 고개를 숙였다.

박항서 단장은 29일(한국 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결산 기자회견에 앞서 입장문을 발표했다.

굳은 표정의 박 단장은 "국민의 기대에 못 미치는 결과를 내게 된 것에 대해 단장으로서 대한축구협회를 대표해 깊은 사과의 말씀을 드린다"고 전했다.

박 단장은 "우리 선수들과 코칭스태프 그리고 지원스태프 등은 그동안 최선을 다해서 대회를 준비했지만, 결국 국민의 성원에 보답하는 성과를 내는 데 실패했다"고 고개를 숙였다.

이어 "이번 월드컵의 부진을 딛고 한국 축구가 새롭게 출발할 수 있도록 축구협회는 뼈를 깎는 반성과 성찰로 다시 미래를 준비해 나아가야 할 것"이라고 덧붙였다.

박 단장은 대회 기간 축구대표팀을 열렬히 응원한 축구 팬들에게 머리 숙여 사과했고, 뒤이어 참석한 홍명보 감독이 사임의 뜻을 밝힌 것으로 기자회견이 끝났다.

한국 축구대표팀은 사상 첫 원정 8강 진출을 목표로 이번 북중미 월드컵에 뛰어들었다.

그러나 체코(2-1 승), 멕시코, 남아프리카공화국(이상 0-1 패)에 1승 2패(승점 3)를 거둬 A조 3위에 그쳤고, 조 3위 상위 8팀에 주어지는 32강 진출권을 놓치고 탈락했다.

2024년 7월 비판과 우려 속에 출항한 '홍명보호 2기'는 2014년 브라질 월드컵(1무 2패 조별리그 탈락)에 이어 다시 한번 처참한 성적표를 거뒀다.

남아공전 종료 후 모든 책임을 지겠다는 홍 감독은 조별리그 탈락 확정 후 부임 2년 만에 지휘봉을 내려놓았다.

<뉴시스>

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