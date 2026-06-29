홍명보, 축구대표팀 감독 자진 사퇴

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 책임을 지고 사퇴했다.

조별리그 탈락이 확정된 다음 날인 28일(현지시간) 오전 홍명보 감독은 대표팀의 베이스 캠프 훈련장이었던 멕시코 사포판의 치바스 베르데 바예에서 취재진과 만나 사퇴 의사를 밝혔다.

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 오전 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 바예 베르데에서 사퇴 기자회견을 마치고 카메라를 향해 인사하고 있다. 연합뉴스

지난 2024년 7월 8일 선임된 홍 감독의 임기는 2027년 1월 열리는 2027 아시안컵까지였다. 하지만 북중미 월드컵 32강 진출에 실패하자 홍 감독은 반년여 일찍 자리에서 물러났다.

홍 감독이 이끄는 대표팀은 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 3위를 기록, 팀 중 상위 8개에 주어지는 32강 출전 티켓도 획득하지 못했다. 처음으로 참가국이 48개국으로 확대된 이번 월ㄹ드컵에서 한국의 최종 순위는 34위다.

홍 감독은 지난 2014년 브라질 대회에서 대표팀을 이끌고 1무 2패의 성적을 냈다. 이어 12년 만에 다시 잡은 두 번째 월드컵 기회였으나 이 역시 성공으로 마무리 짓지 못하고 국가대표 지휘봉을 조기에 반납하게 됐다.

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