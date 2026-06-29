관악산 氣, 솔로들 연애도 부탁해!

서울 관악구가 청년 1인 가구의 사회적 관계망 형성을 돕기 위해 관악산에서 등산형 소개팅 프로그램을 연다. 혼자 사는 청년들이 사회적 고립 위험에 노출되기 쉽다는 점을 고려해 등산을 매개로 건전한 만남과 교류를 이어갈 수 있도록 지원한다는 취지다.

관악구는 다음 달 5일 관악산 일대에서 청년 1인 가구를 대상으로 한 참여형 프로그램 ‘등산해 듀오’를 개최한다고 28일 밝혔다.

이번 행사는 일정한 공간에서 짧은 시간 대화를 나누는 일반적인 소개팅과 달리 관악산을 오르며 구간마다 다른 참가자와 대화하고 다양한 미션에 참여하는 방식이다. 산 정상에서는 휴식과 식사 시간이 이어진다. 구는 공통의 경험을 공유하며 참가자들이 부담을 덜고 편안한 분위기 속에서 관계를 형성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

신청 대상은 1990년대부터 2000년대 출생한 청년 1인 가구로 참가비는 1인당 1만원이다. 참가를 희망하는 청년은 다음 달 1일까지 포스터의 QR코드를 이용해 신청하면 된다. 다만 참가자 모집은 신청 현황에 따라 조기 마감될 수 있다. 구는 참가비 전액을 지역 사회적협동조합에 기부할 예정이다.

구는 공통의 관심사와 취미를 매개로 한 ‘듀오 프로젝트’를 지속 추진해 청년 1인 가구의 사회적 연결망 강화에 힘쓴다는 방침이다. 그 일환으로 8월에는 함께 요리하며 교류하는 ‘요리해 듀오’를 운영한다.

박준희 관악구청장은 “청년 등 1인 가구가 사회적 고립과 외로움 없이 지역사회의 일원으로 건강한 생활을 영위할 수 있도록 관악구만의 특색 있는 사회관계망 형성 사업을 계속해서 추진해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지