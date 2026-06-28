서울 경매 응찰자 7주 만에 최저…경기·인천과 온도차

서울 아파트 경매시장의 입찰 경쟁이 다소 완화되는 모습이다. 서울 평균 응찰자 수가 7주 만에 가장 낮은 수준으로 떨어진 가운데, 경기와 인천은 응찰자 수가 유지되거나 늘면서 수도권 경매시장 내 지역별 온도차가 나타났다.

29일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션에 따르면 6월 4주(22∼26일) 서울 아파트 평균 응찰자 수는 4.8명으로 전주(7명)보다 2.2명 감소했다. 최근 7주 가운데 가장 낮은 수준이다.

서울 남산에서 바라본 시내 아파트 모습. 연합뉴스

서울 아파트 낙찰률은 19.4%로 전주(44.7%)보다 25.3%포인트 하락했다. 성북구 정릉동의 한 법인 소유 빌라형 아파트 수십 가구가 동시에 유찰되면서 서울 전체 낙찰률을 끌어내린 것으로 분석된다. 낙찰가율도 전주(107.7%)보다 6.5%포인트 낮은 101.2%를 기록했다. 대형 면적 아파트가 상대적으로 약세를 보이면서 전체 낙찰가율을 끌어내렸다는 게 지지옥션 관계자의 설명이다.

반면 경기와 인천은 비교적 견조한 흐름을 보였다. 경기 아파트 낙찰률은 40.9%로 전주보다 4.5%포인트 상승했고, 낙찰가율도 88.8%로 2.6%포인트 올랐다. 평균 응찰자 수는 7명으로 전주와 같은 수준을 유지했다. 인천도 낙찰률이 33.3%로 전주보다 4.1%포인트 상승했고, 낙찰가율은 79.9%로 전주와 비슷한 수준을 유지했다. 평균 응찰자 수는 5.4명으로 전주보다 0.5명 늘었다.

전국적으로 6월 4주 수도권 아파트 경매 진행 건수는 320건으로 전주(306건)보다 약 5% 증가했다. 인천에서는 진행 건수가 108건으로 전주(48건)의 두 배를 웃돌며 20주 만에 가장 많았다. 수도권 전체 낙찰률은 36.3%로 전주와 같았고, 낙찰가율은 88.9%로 1.9%포인트 하락했다. 평균 응찰자 수도 6.4명으로 전주(6.7명)보다 0.3명 감소했다.

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