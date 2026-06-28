포항시개발자문위원연합회, 포스코범대위 활동 중단… “포스코와 상생협력 나서”

포항시개발자문위원연합회는 지난 26일 포항시청 대회의실에서 월례회를 열고 포항발전과 지역경제활성화를 위한 다양한 현안을 논의했다고 28일 밝혔다.

이날 회의에서는 포스코 범시민대책위원회 활동방향에 대한 심도 있는 의견 교환이 이뤄졌다.

포항시개발자문위원연합회는 지난 26일 포항시청 대회의실에서 월례회를 열고 포항발전과 지역경제활성화를 위한 다양한 현안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시개발자문위원연합회 제공

참석 위원들은 지역사회와 포스코가 미래지향적인 협력 관계를 구축해야 한다는 데 뜻을 함께했다.

특히, 위원들은 최근 포항시정의 새로운 변화와 지역경제 활성화에 대한 시민들의 기대가 높아지고 있는 만큼, 그동안 포스코범대위의 주요 구성원으로 활동해 온 포항시개발자문위원연합회가 이제는 갈등과 대립보다는 상생과 협력의 역할에 집중해야 한다는 의견을 모았다.

이에따라 연합회는 포스코범대위 활동을 전면 중단하고 포스코와 지역사회가 함께 성장할 수 있는 상생협력 방안을 모색해 나가기로 했다.

위원들은 최근 박용선 포항시장 당선인이 강조하고 있는 포스코와의 상생협력 기조에도 공감을 표했다.

박 당선인은 여러 차례 포스코와 지역사회가 동반 성장할 수 있는 협력체계 구축의 중요성을 강조하며, 포항의 미래 경쟁력 확보를 위해 지역 대표기업인 포스코와 긴밀한 협력이 필요하다는 입장을 밝혀왔다.

황진일 포항시개발자문위원연합회 회장은 “민선9기 출범을 앞두고, 포항발전과 시민화합을 위해 지역사회와 포스코가 신뢰를 바탕으로 한 협력이 중요하다는 데 위원들의 공감대가 형성됐다” 며 “앞으로도 연합회가 앞장서 다양한 상생협력 방안을 찾는데 힘을 보태겠다”고 말했다.

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