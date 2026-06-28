‘시민 평생학번제’… 계명문화대학교, 평생교육과정 본격 운영

계명문화대학교는 교육부 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업의 일환으로 ‘대구시민 평생학번제’ 실현을 위한 ‘2026년 평생교육과정’을 순차적으로 개강해 운영한다고 28일 밝혔다.

병원동행매니저 양성 과정 수업이 열리고 있다. 계명문화대학교 제공

‘대구시민 평생학번제’는 시민 누구나 생애 전 주기에 걸쳐 지속적으로 학습할 수 있는 환경을 조성하고, 대학과 지역사회가 함께 성장하는 학습공동체를 구축하기 위해 추진하는 사업이다. 이 대학 평생교육원은 지난해 운영한 다양한 평생교육 프로그램의 높은 만족도와 수료율을 바탕으로 올해 교육과정을 더욱 확대∙강화했다.

올해는 △취∙창업 역량 강화 프로그램 △생애주기별 맞춤형 프로그램 △교양 중심 평생교육 프로그램 △디지털 역량 강화 프로그램 등 시민 수요를 반영한 실용 중심 교육과정을 운영한다. 올해 첫 개설한 ‘병원동행매니저 양성과정’은 조기 마감되는 등 호응을 얻었다. 고령화와 1인 가구 증가에 따른 의료·돌봄 서비스 수요 확대에 대응해 기획된 이 과정은 병원 이용 지원, 진료 동행, 의료 의사소통 보조 등 실무 중심 교육으로 구성돼 새로운 직무 분야에 대한 시민들의 높은 관심을 확인했다.

또한 지난해 인기가 많았던 ‘펫푸드영양관리사 양성과정’, ‘시니어 뷰티 클래스’, ‘시니어 1인 요리 마스터 클래스’, ‘플로리스트 입문반’ 등을 비롯해 자기계발과 사회참여를 지원하는 다양한 프로그램을 지속 운영하며 시민들의 평생학습 참여 기회를 확대하고 있다. 이 가운데 올해 가장 먼저 종강한 ‘세월을 넘어선 아름다움 시니어 뷰티 클래스-셀프메이크업 과정’은 수강생 10명 전원이 수료했다.

또한 목표 대비 달성률 122.0%, 교육 만족도 93.8%를 기록하며 목표치 대비 107.4%를 달성하는 성과를 거두는 등 참여자들의 높은 만족도를 확인했다. 대학은 교육과정 운영과 함께 평생교육 수강생들이 자발적으로 참여하는 평생교육 동아리와 시민 홍보단인 ‘늘 배움 서포터즈’를 지속 운영해 학습 성과를 공유하고 지역 평생학습 문화 확산에도 힘쓸 계획이다.

오윤정 평생교육원장은 “평생교육은 시민의 삶의 질 향상과 지역사회 발전을 위한 중요한 기반”이라며 “앞으로도 시민들이 언제 어디서나 배움의 기회를 누릴 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 발굴하고 지원해 지역과 함께 성장하는 평생교육 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

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