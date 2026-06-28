의정부시-코레일과 손 잡고 ‘노숙인 자립’ 사업 추진

경기 의정부시가 한국철도공사(코레일)와 손 잡고 노숙인의 자립을 돕기 위한 공공형 일자리 사업을 추진한다.

의정부시는 지난 24일 한국철도공사 의정부관리역, 의정부시희망회복종합지원센터와 ‘노숙인 일자리 협력사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

경기 의정부시는 지난 24일 한국철도공사 의정부관리역, 의정부시희망회복종합지원센터와 ‘노숙인 일자리 협력사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 사업은 코레일이 지방자치단체와 노숙인 지원기관 등과 함께 추진하는 사회공헌 사업이다. 시는 코레일로부터 올해 사업비 4800만원을 지원받아 ‘클린의정부사업단’을 운영하고 다음달 부터 매달 8명의 노숙인에게 일자리를 제공한다.

참여자들은 역사 주변 환경을 정비하고 노숙인 계도 활동 등을 수행하면서 일정한 소득과 근로 경험을 쌓게 된다. 이와함께 주거·건강·심리 상담, 취업 연계 등 맞춤형 자립 지원도 병행해 노숙 상태에서 벗어날 수 있도록 도울 계획이다.

이번 사업은 단순한 생계 지원을 넘어 안정적인 일자리와 사회 복귀 기회를 제공해 노숙인의 자립 기반을 마련하는 데 의미가 있다.

코레일의 노숙인 일자리 협력사업은 2012년 서울역에서 시작돼 전국으로 확대됐다. 의정부시는 2021년부터 매년 사업에 참여하고 있으며 지난해에는 참여자 13명이 취업과 주거 마련 등 자립 기반을 갖추는 성과를 거뒀다.

시 관계자는 “공공형 일자리는 노숙인들이 다시 사회와 연결되는 첫걸음”이라며 “안정적인 일자리와 복지 서비스를 연계해 스스로 자립할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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