800평 대저택 놔두고 왜? 노주현, 15억원 레지던스 택한 진짜 이유

올해 80세를 맞은 배우 노주현의 주거 행보가 예사롭지 않다. 경기 안성에 800평 규모의 대저택을 보유한 그가, 최근 서울 마곡동의 15억원 상당 시니어 레지던스를 세컨드하우스로 활용 중인 사실이 확인됐다. 대중이 흔히 떠올리는 대저택 소유자의 은퇴 후 삶과는 정반대의 선택이다. 59년 동안 연예계라는 전장을 누벼온 그는, 자신의 노년을 효율적으로 통제하기 위해 스스로 삶의 거점을 재배치했다. 이는 단순한 이사가 아니라 80세라는 나이에 맞게 이동 경로를 최적화한 영리한 결단이다.

59년 연기 인생의 관록으로 설계한 노주현의 노후 전략. TV조선 ‘스타다큐 마이웨이’

그가 선택한 거주 공간은 영화관, 노래방, 카페 등 입주민 전용 인프라가 완비된 최신식 시니어 레지던스로 알려져 있다. 층수에 따라 최대 14억9000만원에 매월 1인당 350만원에서 425만원 가량의 생활비가 추가로 발생할 정도로 경제적 부담도 적지 않다. 최근 배우 김영란, 이경진, 안소영이 이곳을 방문해 실거주 환경을 확인한 뒤 입주를 고민하며 화제가 되기도 했다. 이는 고령 자산가들이 전원형 저택에서 도심형 케어 인프라로 이동하는 주거관의 변화를 여실히 보여준다.

80세라는 나이는 거대한 저택이 더 이상 안락함이 아닌 ‘관리의 짐’이 되는 시점이다. 정원 정비, 보안, 시설 유지 보수에 투입되는 에너지는 노년의 삶을 잠식하는 실질적인 부담이 된다. 반면 그가 택한 레지던스는 대형 병원 접근성과 자동화된 건강 관리가 보장되는 요충지다. 나이가 들수록 세상과 거리를 두는 것이 아니라, 도심 속 시스템의 혜택을 받으며 활력을 유지하려는 그의 행보는 효율적인 노후를 고민하는 이들에게 하나의 선구적인 청사진이 된다.

나이를 잊고 치열하게 현역을 지키는 두 거장의 대화. SBS ‘웬만해선 그들을 막을 수 없다’

1967년 데뷔 이래, 59년을 한결같이 지켜온 노주현의 삶은 철저한 자기 조율의 연속이었다. 70년대 ‘부잣집 도련님’ 이미지로 스타덤에 올랐지만, 진짜 저력은 2000년대 시트콤 ‘웬만해선 그들을 막을 수 없다’에서 증명됐다. 근엄함을 스스로 깨부수고 망가짐을 두려워하지 않는 유연함은 대중의 취향을 읽어내는 노련한 통찰이었다. 무엇보다 그는 평생 자신의 자산을 직접 운용해 온 베테랑 투자자다. 80년대부터 이어진 부동산 운용, 그리고 80세가 된 지금까지 현장을 지키는 루틴은 그가 삶을 어떻게 주도적으로 꾸려왔는지 증명하는 지표다.

특히 1997년 제주도 망고 농장 투자는 그의 자산 포트폴리오를 바꾼 결정적 계기였다. 투기적 자산이 아닌 토지의 가치와 미래를 읽은 그의 감각은 연예계 대표 자산가라는 타이틀을 안겼다. 현재 경기 안성에서 운영 중인 카페 역시 단순한 소일거리가 아니다. 대중과 직접 호흡하며 현역의 감각을 유지하는 그만의 사업적 방식이다. 배우로서 얻은 자본을 부동산과 공간 비즈니스 등 생산적인 자산으로 변환해 온 것. 경제적 독립이 곧 배우로서의 자존감과 직결됨을 일찍이 간파해 수십 년간 꼼꼼한 기준을 세워온 결과다.

경기도 안성에 위치한 노주현의 800평 규모 대저택 전경. 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’ 화면 캡처

과거 망고 농장이 경제적 자립의 기반을 마련해 주었다면, 지금의 레지던스 입주는 본질적인 삶의 질을 극대화하기 위한 ‘노주현식 답안지’다. 그는 800평 저택과 마곡의 세컨드하우스를 오가는 이중 거주 시스템을 통해, 자신의 에너지를 가장 소중한 곳에 집중시키는 고도의 시간 경영을 실천하고 있다. 이제 대중은 저택의 화려함보다, 그 공간 안에 담긴 80세 베테랑 배우의 냉철한 판단에 주목한다.

여전히 인생이라는 무대 위에서 치열하게 뛰는 현역 배우 노주현. 연극 ‘아트’ 포스터. 국립아시아문화전당 제공

결국 노주현의 삶은 과거의 스타라는 타이틀에 머물지 않는다. 80세에 이르러 그가 집중하는 것은 단순한 과시가 아니라 남은 시간을 더 품위 있고 효율적으로 보내기 위한 운용이다. 59년 차 현역이 보여주는 이 체계적인 노후 대응책은 동시대인들에게 주거와 노후의 의미를 다시 생각하게 한다. 스스로 삶을 조율하는 노주현의 동선은 80세라는 나이를 무색하게 할 만큼 여전히 치열하다. 800평 저택의 화려함과 15억원 레지던스의 실용성, 이 두 가지를 모두 거머쥔 그의 행보는 은퇴를 앞둔 우리 시대의 자산가들에게 아주 명확한 전략적 이정표를 제시하고 있다. 노주현은 인생이라는 무대 위에서, 여전히 주인공으로서 자신만의 완벽한 시나리오를 써 내려가고 있다.

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