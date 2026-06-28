홈플러스 전단채 투자 피해자들 “국회도 홈플러스 청문회 개최해야”

‘홈플러스 물품구매 전자단기사채(전단채) 피해자 비상대책위원회’는 26일 서울 종로구 MBK파트너스 본사 앞에서 기자회견을 열고 김병주 MBK 회장의 사재 출연을 촉구했다.

비대위는 다음 달 3일 홈플러스 회생 계획 인가 기한을 앞두고 “홈플러스의 대주주인 MBK가 1000억원 보증만 내세울 것이 아니라 회생을 위해 직접 책임 자본을 출연해야 한다”고 주장했다.

김재연 진보당 상임대표(가운데)와 마트산업노동조합 노조원들이 26일 서울 광화문광장 이순신 동상 앞에서 열린 '홈플러스 정상화 정부 결단 촉구 김재연 상임대표 무기한 단식 돌입 기자회견'에서 구호를 외치고 있다. 뉴스1

이어 “홈플러스 회생계획안에 전단채 피해자 구제 방안을 포함하고, 익스프레스 매각대금과 긴급운영자금(DIP) 자금 등 회생 재원의 현금흐름을 공개해야 한다”며 “국회도 홈플러스 사태와 관련한 청문회를 조속히 개최해야 한다”고 목소리를 높였다.

비대위는 “홈플러스 회생은 대주주가 먼저 책임을 부담하고 모든 이해관계자의 고통을 공정하게 나누는 방향으로 이뤄져야 한다”고 강조했다.

홈플러스는 지난해 3월 기업회생절차(법정관리)에 들어갔다. 서울회생법원은 오는 30일까지 추가 자금 조달 방안을 제출받은 뒤 다음 달 3일 회생 계획 인가 여부를 결정할 예정이다.

홈플러스는 신용카드 대금을 기초자산으로 한 전단채를 증권사를 통해 개인 투자자들에게 판매했다. 기업회생절차 개시 이후 만기가 돌아와도 상환이 이뤄지지 않으면서 투자자들의 피해가 이어지고 있다.

한편 김재연 진보당 상임대표는 이날 서울 종로구 광화문광장에서 민주노총 서비스연맹 마트노조 홈플러스지부 조합원들과 함께 ‘홈플러스 정상화 정부 결단 촉구’ 무기한 단식 농성을 벌였다.

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