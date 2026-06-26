김정은, 6·25 맞아 대남타격용 무기시험…"공격태세 높여야"

김정은 북한 국무위원장이 6·25 전쟁 발발일을 맞아 25일 남측의 주요 시설 타격을 목적으로 하는 신형 방사포와 미사일 등의 무기 시험을 참관했다.

조선중앙통신은 26일 김 위원장이 전날 "국방발전 5개년 목표수행을 위한 포 및 미사일 무력 현대화 사업 계획에 따라 국방과학연구기관들에서 조직한 중요무기시험을 참관"했다고 보도했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김정은 당 총비서가 25일 국방 발전 5개년 목표 수행을 위한 중요 무기시험을 참관하고 개량형 240㎜ 방사포와 전술탄도미사일, 155㎜ 자행평곡사포(자주포)용 사거리 연장탄의 성능을 점검했다고 26일 보도했다. 평양=노동신문·뉴스1

통신은 "시험들에서는 갱신형 240㎜ 24관식 방사포 무기체계의 전투적 특성과 전술탄도미사일의 특수사명 전투부 위력, 155㎜자행평곡사포(자주포) 사거리 연장탄의 명중 정확성을 분석평가"했다고 밝혔다.

갱신형 24관식 방사포 무기체계는 "화력복무체계의 모든 요소들이 자동화되고 자치정밀유도체계가 도입"됐다며 "사거리는 90km로 증가된 개량형 군단급 화력체계"라고 소개했다.

전술탄도미사일 특수사명전투부(탄두)는 "적의 비행장, 항구, 전력시설을 비롯한 중요 표적들의 치명적인 파괴를 목적"으로 한다고 전했다.

특수 탄두의 구체적인 타격 방식은 공개하지 않았지만, 비교적 넓은 지역을 타격할 수 있는 확산탄 또는 관통탄일 가능성이 제기된다.

155mm 자주포에 적용하는 65km 사거리 연장포탄의 시험도 진행됐다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김정은 당 총비서가 25일 국방 발전 5개년 목표 수행을 위한 중요 무기시험을 참관하고 개량형 240㎜ 방사포와 전술탄도미사일, 155㎜ 자행평곡사포(자주포)용 사거리 연장탄의 성능을 점검했다고 26일 보도했다. 평양=노동신문·뉴스1

이날 시험은 남한을 사정권에 두는 타격 수단들의 성능 개량에 초점이 맞춰진 것으로 보인다.

이 가운데 155mm 자주포에 적용하는 65km 사거리 연장포탄 시험에는 지난 5월 김 위원장이 '중요 군수공업기업소'를 방문해 생산 실태를 파악한 '북한판 K9' 신형 자주포가 동원된 것으로 추정된다.

사거리 60km 이상으로 개발하고 있다는 북한의 주장이 사실이라면 서울을 타격권에 둘 수 있다.

북한 매체는 김 위원장이 군 고위 간부들을 대동하고 해안가에 도열된 무기 체계들을 살펴보는 모습을 사진으로 공개했다. 자주포와 이동식 발사대(TEL)에서 흙먼지와 거대한 화염을 일으키며 발사되는 포탄과 미사일도 다각도로 촬영됐다.

신종우 한국국방안보포럼(KODEF) 사무총장은 지난 5월 공개한 신형 240mm 방사포 사진과 비교한 결과, 발사관이 9개에서 12개로 늘어나 방사포탄의 탑재량이 24발까지 가능해졌다고 분석했다.

신 사무총장은 "탑재량을 늘리면서 발사대는 미군의 하이마스와 유사한 형태에서 한국군 천무(다연장로켓)와 유사한 형태로 변경됐다"고 말했다.

아울러 "신형 자주포는 저각, 고각 사격을 공개하며 성능을 과시했다"며 "4연장 단거리 탄도미사일(화성-11라) 발사대도 공개했다"고 추정했다.

김 위원장은 시험 결과에 만족하면서 "오늘 진행한 사단-군단화력체계들의 시험은 남부국경의 화력태세 변화에 관한 우리 당의 무력건설방침과 자동화, 장거리화, 초정밀화의 3대 원칙 실현에서 이룩한 커다란 기술적 진보를 증명하고 확신할 수 있게 하는 계기"라고 평가했다.

이어 "오늘의 국제 형세는 방위력 강화사업이 왜 필수불가결한 국가적 제1의 전략적인 사업으로 되는가에 대한 그 어떤 수사적 설명도 구태여 보충할 필요가 없게 하고 있다"며 무력 강화의 정당성을 주장했다.

김 위원장은 육군의 포 및 미사일 무력발전이 우선적으로 중시돼야 할 필요성을 언급하면서 5개년 계획 기간 달성해야 할 국방발전 과업에 대해 강조했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 김정은 당 총비서가 25일 국방 발전 5개년 목표 수행을 위한 중요 무기시험을 참관하고 개량형 240㎜ 방사포와 전술탄도미사일, 155㎜ 자행평곡사포(자주포)용 사거리 연장탄의 성능을 점검했다고 26일 보도했다. 평양=노동신문·뉴스1

그는 "우리 당의 자위적 방위 정책은 방어적 수단들에 의거하는 단순한 방어적 기능의 제고가 아니라 치명적이고 파괴적인 공격태세를 높여 대적할 적수가 없게 만드는 정책"이라며 "이것이 우리가 말하는 군건설과 군사행동실천에서의 방어적 개념"이라고 언급했다.

그러면서 "적들이 상시 불안과 두려움 속에 있게 하는 것 그 자체가 전쟁억제력행사의 중요한 결행일면"이라며 "우리는 가급적 최단기간 내에 우리 무력의 장거리 타격수단들이 갱신형으로 전부 교체장비된 것을 적들이 알게 만들 것"이라고 예고했다.

아울러 당중앙위원회 제9기 제2차 전원회의는 군사력 갱신 등의 의의를 갖는 전략적 과업을 천명했다고 상기하면서 "가장 강력한 포병무력을 건설하려는 것은 우리 당의 드팀없는 의지이고 전략적 방침"이라고 재차 강조했다.

군 당국은 북한이 탄도미사일을 쏠 때 대체로 언론에 알려왔지만, 전날 발사는 언론에 공지하지 않았다.

합참 관계자는 "방사포 등 10여 발을 포착했고 세부 제원은 현재 정밀 분석 중"이라고 설명했다.

신 사무총장은 "합참이 단거리 탄도미사일 발사를 공지 안 한 것은 240mm 방사포를 발사한 것으로 오판했을 가능성이 있다"고 말했다.

<연합>

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