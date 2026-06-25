낮 최고 30도 더위…강원 최대 80㎜ 소나기 [내일날씨]

금요일인 26일은 중부지방이 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 강원도와 경북을 중심으로는 아침까지 소나기가 이어지는 곳이 있겠으며, 오후에도 일부 내륙에는 한때 소나기가 내리겠다.

서울을 비롯한 전국에 비가 내리던 지난 20일 서울 중구 청계천 인근에서 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

25일 기상청에 따르면 26일 아침 최저기온은 15~20도, 낮 최고기온은 23~30도로 예상된다. 평년(아침 최저 17~20도, 낮 최고 24~28도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 수원 29도, 춘천 28도, 강릉 23도, 청주 29도, 대전 26도, 전주 28도, 광주 29도, 대구 28도, 부산 26도, 제주 25도다.

소나기는 경기 동부와 충남권 동부, 충북, 전북 북동부, 울산에서는 이른 새벽까지 이어지겠고, 강원도와 경북을 중심으로는 아침까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 경기 동부 5~60㎜, 강원 내륙·산지 10~80㎜, 강원 동해안 10~50㎜, 충북 5~60㎜, 대전·세종·충남 5~40㎜, 전북 5~40㎜, 경북 북부 5~60㎜, 대구·경북 5~40㎜, 울산·경남 내륙 5~30㎜, 울릉도·독도 5~40㎜다. 제주도는 새벽까지 5㎜ 미만의 비가 내리겠다.

오후에는 강원 남부 내륙·산지와 충북 북부, 대구·경북 내륙·북동 산지, 울산·경남 중·동부 내륙에 5~20㎜의 소나기가 예상된다.

강원도와 충북, 경북 북부를 중심으로는 아침까지 시간당 30㎜ 안팎의 강한 소나기가 이어지겠다. 충남권과 전북, 경상권 일부에는 시간당 20㎜ 안팎의 소나기가 내리는 곳도 있겠다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개가 치겠으며, 중부지방과 경북권을 중심으로 우박이 떨어질 가능성도 있다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있다. 지역에 따라 강수량 차이가 크게 나타날 수 있는 만큼 교통안전과 시설물 관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다. 오존 농도는 경기 남부와 충남, 전남, 경남은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다.

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