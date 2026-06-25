삼전닉스 광주전남 ‘전공정 팹’ 급물살… 전력·용수·인재 수급 과제

400조원 이상이 투입될 것으로 예상되는 삼성전자와 SK하이닉스의 광주·전남 반도체 전공정 팹(생산라인) 건설 논의가 급물살을 타고 있다. 이재명정부의 지역 균형 발전 기조에 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 화답하면서 용인 반도체 클러스터와 더불어 미래 인공지능(AI) 반도체 산업을 주도할 최첨단 반도체 생산기지가 호남에 들어설 것으로 전망된다. 다만 수도권에 비해 취약한 전력과 용수 인프라, 인력 수급, 타 지역과의 형평성 문제 등 풀어야 할 숙제도 산적해 있다.

사진=뉴시스·연합뉴스

25일 재계에 따르면 이날 이재명 대통령과 이 회장은 비공개 회동에서 패키징(후공정)을 넘어선 전공정 팹 건설 및 투자를 논의한 것으로 알려졌다. 당초 재계에서는 인프라와 인력 확보 부담이 상대적으로 적은 후공정 공장을 중심으로 호남지역 투자안이 성사될 것이라는 관측이 우세했다. 반도체 공정은 크게 전공정과 후공정으로 나뉜다. 전공정은 웨이퍼에 회로를 새겨넣는 미세공정 과정이고, 후공정은 제조 공정을 거친 반도체 칩을 완제품으로 만들어내는 작업이다. 후공정의 경우 전력·용수·인력 부담이 상대적으로 적은 대신 투자 규모 역시 수조원 정도로 제한적이다.



하지만 이 대통령이 지난 19일 최 회장을 독대한 데 이어 이 회장과 만나면서 삼성전자와 SK하이닉스가 호남에 전공정 팹을 짓는 방안에 무게가 실리고 있다. 최첨단 반도체 팹 1기를 짓는 데 평균 60조원 안팎이 소요되는 점을 고려하면, 두 그룹의 합산 투자 규모는 400조원을 넘어설 전망이다.



이번 투자 건이 결실을 보기까지는 넘어야 할 산이 많다. 반도체 업계에선 팹의 3요소로 전력과 용수, 인재를 꼽는다. 전공정의 특성상 24시간 내내 공장을 돌려야 하는 만큼 전력이 끊임없이 공급돼야 한다. 여기에 웨이퍼를 씻는 과정에서 사용되는 ‘초순수’를 공급할 용수도 풍부해야 하는데, 현재 영산강과 섬진강의 용수 공급 안정성은 많이 떨어지는 상태다. 글로벌 물처리 전문 기업 ‘IDE 테크놀로지’ 분석에 따르면 1000갤런(약 3.79t)의 초순수를 만들려면 1400∼1600갤런의 정수된 물이 필요할 만큼 반도체 산업은 ‘물 먹는 하마’로 불린다.



개발과 첨단 공정을 관리하는 인재도 필수다. 2019년 SK하이닉스가 반도체 클러스터 부지로 경북 구미가 아닌 경기 용인을 선택한 이유 중 하나도 반도체 미세 공정과 AI 반도체 개발에 필요한 고숙련 석·박사급 R&D(연구개발) 인재들의 수도권 선호현상 때문이었다. 그간 경기 화성과 수원, 용인 등 양사의 반도체 전초기지가 수도권에 자리했던 것도 전력·용수·인력 등 필수조건을 갖춘 지역이 수도권에 집중돼 있었기 때문이다.

수출 등 물류 문제도 해결해야 한다. 습도에 약하고 민감한 반도체의 특성상 항공 수출만 가능하기에 수출 관문인 인천국제공항 활용이 필수다. 특히 엔비디아 등 글로벌 빅테크(거대기술기업) 고객사와의 납기를 맞추기 위해선 24시간 내내 가동되는 거대 공항이 필요하다. 즉 호남에서 인천공항으로 반도체를 수송할 경우 물류비가 치솟을 수밖에 없다.



기존에 추진 중이던 용인 반도체 클러스터 등 타 지역 주민들의 반발과 같은 지역 갈등도 해결해야 한다. 그간 후공정 기반의 투자가 호남지역에 들어갈 것으로 예상했던 용인시는 전공정 투자까지 거론되자 반발하고 있다. 현재 반도체 슈퍼사이클인 점을 고려해도 양사가 용인과 호남에 전공정 팹을 동시에 짓기에는 부담이 크기 때문이다.



재계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 29일 이 대통령 주재로 청와대에서 열리는 ‘국토 공간 대전환’ 민관 합동 회의에서 광주 반도체 클러스터 조성을 포함한 대규모 투자 계획을 발표할 예정이다.



최 회장은 30일 ‘전남광주통합특별시’ 출범 행사에 맞춰 광주를 방문해 반도체 팹 투자 계획을 직접 발표할 것으로 알려졌다. 이 회장 역시 다음 달 2일 충남 아산을 찾아 광주·전남 팹 건설 계획과 함께 충남 지역 패키징 공장 투자안을 공개할 가능성이 큰 것으로 전해졌다.

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