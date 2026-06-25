국힘 “전당대회용 카드” 민주 “지역갈등 조장”…‘반도체 호남행설’ 충돌

삼성전자·SK하이닉스의 광주전남 지역 반도체 클러스터 투자설이 부각하면서 국민의힘을 중심으로 야권의 반발이 거세지고 있다. 국민의힘은 “여당의 전당대회용 카드”라며 산업정책을 정치적으로 활용하고 있다고 비판했다. 더불어민주당은 “기업의 투자 판단을 정쟁 소재로 삼고 지역 갈등을 조장하고 있다”고 반발했다.

국민의힘 장동혁 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 장동혁 대표는 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 정권은 여전히 정신을 차리지 못하고 있다. 우리 경제의 버팀목인 반도체 산업을 호남에 보내겠다고 한다”며 공세에 나섰다. 장 대표는 “수백조원이 투자되는 기업의 사활이 걸린 프로젝트”라며 “용수, 전기, 인력 등 제반 여건을 기업이 검토해 결정할 문제인데 대통령이 직접 ‘네가 가라 호남’을 압박하고 있다”고 주장했다.



신동욱 최고위원도 “졸속으로 특정 지역을 정해 놓고 대규모 반도체 투자를 결정한다는 것은 이해하기 어렵다”며 “이재용과 최태원은 이런 투자를 이런 방식으로 결정하면 안 된다. 아무리 권력이 무서워도 더 중요한 것은 기업이고, 국가의 미래, 백년대계”라고 말했다.



국민의힘 대구·경북(TK) 의원들도 이날 국회에서 기자회견을 열고 “정부가 국가 전략산업을 정치적 수단으로 활용하는 순간 대한민국 산업 경쟁력은 흔들릴 수밖에 없다”며 가세했다. 이들은 “세계 각국이 국가의 명운을 걸고 반도체 패권 경쟁에 나서는 상황에서 대한민국만 정치적 이해관계에 따라 산업 지도를 다시 그린다면 결국 피해는 국민과 기업, 국가 경쟁력에 돌아갈 수밖에 없다”며 “민간기업의 투자 판단에 정치적 영향력이 개입되지 않도록 해야 한다”고 촉구했다.

국힘 거센 반발 국민의힘 대구시당위원장인 이인선 의원(가운데) 등 대구·경북지역 의원들이 25일 서울 여의도 국회 소통관에서 광주전남권 2국가 반도체 클러스터 조성 추진과 관련해 “정치 논리로 반도체 클러스터 조성이 좌우돼선 안 된다”는 내용의 입장문을 발표하고 있다. 뉴스1

민주당은 국민의힘의 비판을 “지역 갈등 조장”이라고 맞받았다. 광주 동구남구을이 지역구인 안도걸 원내부대표는 이날 국회 정책조정회의에서 “국민의힘은 기업의 미래를 위한 자발적이고 선제적인 투자 결정마저 정쟁의 소재로 삼으며 근거 없는 비판과 지역 갈등 조장에 몰두하고 있다”고 비판했다.



안 원내부대표는 “첨단 반도체 공정에 필수적인 안정적 전력 공급 능력과 풍부한 산업용수, 넓은 산업 용지, 미래 확장성 등 기업이 가장 중요하게 고려하는 입지 경쟁력을 갖추고 있기 때문일 것”이라고 광주전남 지역이 투자 대상으로 검토되는 배경을 설명했다. 그는 “수백조원 규모의 투자 계획은 기업의 철저한 사업성 분석과 미래 수익성 검토를 바탕으로 결정되는 사안이다. 정부가 강요하거나 좌우할 수 있는 문제가 결코 아니다”며 국민의힘에 반도체 산업 발전을 위한 초당적 협력을 촉구했다.

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