정책금융기관·조선사, 1500억弗 ‘마스가’ 닻올렸다

국내 정책금융기관과 조선사가 1500억달러 규모의 ‘마스가’(MASGA) 프로젝트를 위한 업무협약(MOU)을 25일 체결하며 조선협력투자가 속도를 낼 전망이다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 “우리 조선 생태계 전체가 새로운 시장을 얻는 호혜적 투자가 될 것”이라고 기대했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 25일 서울 영등포구 한국수출입은행에서 열린 한미 전략투자공사 및 정책금융기관-조선3사간 한미 조선협력투자 업무협약 체결행사에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이날 서울 영등포구 한국수출입은행에서 체결된 ‘한·미 조선협력투자의 효과적 이행을 위한 MOU’에는 한미전략투자공사와 한국수출입은행, 한국산업은행 등 기관과 HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션 조선 3사가 참여했다.



이번 MOU는 지난해 체결된 ‘한·미 전략적 투자 MOU’의 연장선상에서 이뤄졌다. 정책금융기관과 조선사는 MOU에서 ‘한·미 조선 협력 투자 협의체’를 구성하기로 했다. 협의체는 상호 간 정보교류, 사업기회 발굴, 정책금융 지원 등을 함께 추진하며 수출입은행이 간사를 맡아 대내외 소통과 사업 추진 현황 등을 관리할 예정이다.



구 부총리는 협약식에 참석해 “조선 협력 투자가 대미 투자와 함께 한·미 전략투자의 양대 축”이라고 의미를 부여하며 “한·미 양국의 조선 산업이 윈윈할 수 있는 사업을 적극 발굴해달라”고 주문했다. 정책금융기관을 향해서는 “적시에 충분한 자금이 공급될 수 있도록 금융지원 방안을 마련해달라”며 “개별 기업이 홀로 감당하기 어려운 위험과 초기 투자의 불확실성을 함께 나눌 수 있는 방안을 적극적으로 찾아달라”고 당부했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 25일 서울 영등포구 한국수출입은행에서 열린 한미 전략투자공사 및 정책금융기관-조선3사간 한미 조선협력투자 업무협약 체결행사에서 업무협약 서명 후 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

권대영 금융위원회 부위원장은 “신설된 한미전략투자공사와 정책금융기관, 나아가 민간금융 간 긴밀한 협력체계를 바탕으로 필요한 금융지원이 차질 없이 이뤄지도록 적극적으로 뒷받침하겠다”고 강조했다.

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