환율 또 금융위기 후 최고…이틀째 1540원대 고공행진

원/달러 환율이 추가 상승해 이틀 연속 1,540원대로 주간 거래를 마치며 또 금융위기 이후 최고치를 기록했다.



25일 서울외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전날보다 0.9원 오른 1,542.7원으로 집계됐다.

25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가와 삼성전자·SK하이닉스 주가가 표시되고 있다.

이는 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 9일(1,549.0원) 이후 가장 높은 수준이다.



환율은 지난 19일 하루를 제외하고는 16일부터 연일 상승세다.



이날 환율은 1.2원 오른 1,543.0원으로 출발한 뒤 장중 1,549.0원까지 올라 1,550원에 바짝 다가섰다.



이후 유가 하락에 위험 선호 심리가 되살아나면서 달러 강세가 주춤하자 환율도 상승폭을 줄여 오후엔 1,539.7원까지 내렸다.



미국과 이란 종전 합의로 호르무즈 해협 개방 기대가 커지면서 국제유가는 전날 배럴당 70달러대로 하락했고 이날 60달러대 후반으로 더 내렸다.



주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 오전 101.646까지 올랐다가 오후에 101.466까지 내렸다. 현재는 다시 소폭 오른 101.594다.



이날 새벽 발표된 미국 마이크론 테크놀로지의 실적이 예상 밖으로 좋게 나온 점도 위험 선호 심리를 부추겼다.



유가증권시장에서 외국인 투자자는 국내 주식을 약 8천억원어치 순매도했다. 닷새째 순매도지만, 전날 4조원 넘게 순매도한 데 비해 규모가 줄었다.



코스피는 5% 넘게 올라 8,930.30으로 거래를 마쳤다. 장중 한때 9,000선을 회복하기도 했다.



엔화는 약세를 이어가고 있다.



엔/달러 환율은 0.07% 오른 161.836엔이다. 원/엔 재정환율은 100엔당 953.28원으로 전날 오후 3시 30분 기준가보다 0.3원 내렸다.

<연합>

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