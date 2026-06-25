[김양진의 선견지명] 미호나루, 미음진 이야기

덕소를 지나 수석동을 넘어가는 길에 ‘미호나루’라는 곳이 있다. 한강이 본류를 이루어 막 시작하게 된 첫 번째 나루터 미호나루는 금곡 홍릉에서 흘러나와서 한강으로 들어가는 홍릉천 끝자락에 있다. 왕숙천 동쪽 남양주시 한강 나루, 수석동에 있는 ‘내미움, 외미움’이란 땅이름에 주목할 필요가 있다.



이곳 지명은 역사적으로 한자로 미음진(渼音津 혹은 美音津)으로 기록되어 왔는데 그 독법은 ‘믜음∼’ 혹은 ‘믜움∼’ 정도가 될 것이다. 이 독법은 이 지역의 또 다른 표기 ‘禿音津(독음진)’에서도 확인된다. 대머리독수리를 말하는 ‘禿(독)’은 우리 옛말에서는 고유어 ‘믜다’ 혹은 ‘믠’을 한자로 쓸 때 자주 사용하던 것으로 그 의미는 ‘털이 없다’로 ‘대머리’를 가리키던 말이다. ‘내미움, 외미움’의 ‘미움’이라는 이름은 바로 이러한 ‘禿’의 의미인 ‘믜움’에서 온 것이어서 ‘털이 없는 지형’ 즉 풀이 나지 않는 벌의 지형을 가리키는 말이다.



이 지역은 팔당 인근의 단단한 지형 때문에 휩쓸려온 모래가 거의 없어서 빠른 물살의 끝에 풀들이 제대로 자랄 수 없는 지형이지만 이곳에서 한강을 바라보면 주위의 풍광이 뛰어나서 옛날부터 시인 묵객들이 빈번히 찾아오던 곳이다. 겸재 정선이 석실서원 앞에 있는 한강을 마치 호수같이 보인다는 뜻에서 ‘渼湖(미호)’라고 하여 그 아름다움을 극찬하면서 지금까지 이 지역을 ‘渼湖津(미호진)’, 미호나루라고 부르게 된 것이다.



그보다 훨씬 이전의 기록인 ‘고려사’에서 이 지역을 ‘鹵水浦(노수포)’라고 하고 그 이전(고구려 시대부터)에는 ‘未音浦(미음포)’라고 했는데 후자는 역시 ‘믜음개’(‘개’는 갯벌을 나타내는 말)를 쓴 말이니 이로부터 고구려말 ‘믜음’을 찾아볼 수 있다. 물론 ‘未音浦’라는 뜻으로 ‘禿津(독진)’도 썼다. 둘 다 ‘믠나루터’, 즉 ‘풀이 나지 않는 지역의 나루터’라는 이름의 ‘믜음나루’ 혹은 ‘믜음개’를 쓴 것이다.



그렇게 보면 고려시대의 ‘鹵水浦’라는 지명이 좀 뜬금없다. 이곳은 바다로부터 멀고 짠물과 아무런 상관도 없기 때문이다. 이때의 ‘鹵’(소금 노)는 사실 ‘鹹’(짤 함)의 약자이고 ‘鹹’이 ‘鹽’(소금 염)의 통용자인데, ‘水’가 고구려말 ‘믜’를 한자로 표기한 것임을 고려하면 ‘풀이 나지 않는 민머리 강변’이라는 뜻의 고구려어 ‘믜음개’(대머리 나루) 혹은 ‘믜염개’를 한자로 ‘水鹽浦(수염포)=水鹹浦(수함포)’라고 쓴 것을 신라 이후 어느 때에 음절 단위로 뒤집어서 ‘鹹水浦(함수포)’라고 쓰게 되었다가 ‘鹵水浦’로 남겨진 것임을 알 수 있다.

김양진 경희대학교 국어국문학과 교수

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