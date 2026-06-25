'직접 체험하며 안전습관 익혀요' 어린이안전박람회 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 어린이들이 안전벨트 체험을 하고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 어린이들이 어린이 안전 골든벨에 참여하고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 가족들이 체험 부스를 둘러보고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 어린이들이 지진 체험을 하고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 한 어린이가 완강기 체험을 하고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 어린이들이 화재대피 VR 체험을 하고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 어린이들이 해양교통안전 VR 체험을 하고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 어린이들이 구명조끼 착용법을 배우고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 어린이들이 CPR 체험을 하고 있다.

25일 경기 고양시 일산서구 킨텍스에서 2026 어린이안전박람회가 열린 가운데 어린이들이 다양한 안전 체험에 참여하고 있다. 행정안전부 주최로 열린 이번 박람회는 어린이들이 체험을 통해 배울 수 있는 다양한 안전체험교실과 부스가 준비된다. 주요 체험 교실로는 영유아 안전체험, 소방관 체험, 재난안전 체험, 교통안전체험, 비행기 탈출체험, 안전벨트 체험, 화재대피 체험, 승강기 안전교실, 기상안전 체험, 완강기 체험 등이 있다. 그 외에도 도전! 어린이 안전 골든벨, 알콩달콩 뮤지컬 대회(교통안전), 어린이 안전 AI 경진대회 등 다양한 체험 프로그램 및 볼거리를 제공한다.

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