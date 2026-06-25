LPG운반선과 충돌로 침몰한 어선 선장 끝내 숨져

25일 부산 기장군 앞바다에서 발생한 LPG운반선과 어선 충돌로 침몰한 어선의 선장이 끝내 숨졌다.

남해지방해양경찰청에 따르면 이날 오전 10시9분 부산 기장군 대변항 남동방 23해리(42.6㎞) 해상에서 LPG운반선(992t급·승선원 12명)과 부산 선적 저인망 어선(79t급·승선원 8명)이 충돌했다.

25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 발생한 어선 침몰 사고에서 구조된 인도네시아 선원들이 대변항으로 이송된 모습. 울산해경 제공

이 사고로 저인망 어선이 침몰하면서 선장을 비롯한 한국인 선원 2명과 인도네시아인 선원 6명이 바다에 빠졌다. 이 중 선장 A씨 등 6명은 LPG운반선 측에 의해 구조됐으나, 인도네시아 선원 2명은 실종됐다. 구조된 선원들은 해경 경비정으로 부산 대변항으로 돌아왔고, 의식이 없는 상태로 구조된 선장 A씨는 병원으로 이송됐으나, 이날 오후 1시30분 사망 판정을 받았다. 나머지 선원 5명도 저체온증 등을 호소해 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

해경은 실종자를 찾기 위해 경비함정과 해군 함정, 헬기, 관공선 및 어선 등을 동원해 사고 해역을 중심으로 수색 작업을 벌이고 있다.

부산시는 사고 직후 박형준 시장 주재로 비상 대책 회의를 열고, 피해상황을 점검하고, 신속한 복구 및 추가 피해 방지 대책을 논의했다. 어선이 소속된 부산 영도구에 피해수습을 위한 재난대책본부 및 통합지원본부를 설치하고, 사고가 발생한 기장군에도 사고 수습을 위한 사고수습본부를 설치해 사고수습과 피해지원에 행정력을 투입하고 있다.

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