'김부장' 소지섭, 부성애 연기 "극중 딸 도움 많이 받아"

'김부장' 소지섭이 부성애 연기를 위해 극중 딸인 서수민의 도움을 많이 받았다고 말했다.

SBS 새 금토드라마 '김부장'(극본 남대중/연출 이승영, 이소은)은 25일 오후 2시 서울 목동 SBS 사옥에서 제작발표회를 열고 드라마를 소개했다.

배우 최대훈(왼쪽부터)과 소지섭, 윤경호가 25일 오후 서울 양천구 SBS 목동 사옥에서 열린 SBS 금토드라마 ‘김부장’(극본 남대중/연출 이승영) 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. ‘김부장’은 세상에서 가장 평범한 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 싸우는 복수 액션 드라마다. 뉴스1

소지섭은 평범한 은행 직원으로 근무하며 오직 딸만을 바라보고 살아왔지만, 알고 보면 셀 수조차 없는 특수 작전에 파견된 요원 김부장을 연기한다.

소지섭은 '부성애' 연기에 대해 "아직은 딸이 없어서 감독님의 도움을 많이 받았다, 같이 촬영한 수민 양(서수민)이 저를 아빠처럼 대해주더라, 사춘기 딸과 아빠의 관계를 잘 표현해 줘서 도움을 많이 받았다"라고 말했다.

딸을 둔 최대훈은 "'실제 이런 상황에 놓이면 얼마나 끔찍할까' 싶어서 딸이 보고 싶어졌다, 입꼬리를 올리고 귀가했는데 10여분 만에 싸움이 붙었다, 그런 생활의 반복이다"라고 한 뒤 "(몰입해서) 분노가 치밀었던 적이 많았다, 정말 끔찍한 일이라는 것이 피부에 와닿았다"라고 했다.

'김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마이다. 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 '김부장'은 소지섭, 최대훈, 윤경호 등 내로라하는 연기파 배우들의 출연 소식으로 주목을 받고 있다.

26일 밤 9시 50분 첫 방송.

<뉴스1>

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