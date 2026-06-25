김수로 "16강 갈 줄 알았는데…오늘은 아픈 날"

배우 김수로가 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배 후 선수들을 격려했다.

김수로는 25일 자신의 소셜미디어에 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 대한민국과 남아공전 직후 대표팀 선수들의 모습이 담긴 영상을 올렸다.

김수로. 인스타 캡처

그는 영상과 함께 "더운데 너무 수고했네. 우리 선수들"이라고 적었다. 이어 "16강은 갈 줄 알았지만. 오늘은 아픈 날 되겠어"라며 아쉬운 마음을 드러냈다.

김수로는 평소 축구에 대한 애정이 큰 연예계 대표 축구 팬으로 꼽힌다. 이번 월드컵 기간에도 대표팀을 향한 응원을 이어왔다. 앞서 그는 "월드컵은 월드컵이구나. 가즈아 8강"이라는 글을 남기며 대표팀의 선전을 기원한 바 있다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 이날 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 조별리그 경기에서 0-1로 패했다. 이에 따라 32강 진출을 확정하지 못하고 다른 팀들의 경기 결과를 지켜봐야 하는 상황에 놓였다.

<뉴시스>

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