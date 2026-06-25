잠실 개표소 시위 현장서 경찰에게 침뱉은 40대 여성 구속심사

'잠실 개표소 봉쇄 시위' 도중 경찰에게 욕설하고 침을 뱉은 40대 여성 김모씨의 구속 여부가 25일 오후 결정된다.



서울동부지법 서범준 영장전담 부장판사는 공무집행방해 혐의를 받는 김씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 이날 오후 2시 30분부터 진행한다.

잠실 개표소 봉쇄 시위에서 경찰에게 침 뱉은 김모씨가 25일 영장실질심사를 받기 위해 법원에 들어가고 있다. 연합뉴스

김씨는 오후 2시 12분께 법원에 출석하며 '경찰관에게 침 뱉은 것을 인정하나', '공무집행방해 혐의를 인정하나'라는 취재진의 질문에 답하지 않고 "부정선거 재선거, 당일투표 수개표"라고 소리쳤다. 이 구호는 잠실 개표소 봉쇄 시위 참가자들이 현장에서 외치는 구호다.



김씨는 지난 23일 오전 10시 20분께 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 앞에서 시위 현장을 관리 중이던 경찰관에게 이름을 물어본 뒤 침을 뱉고 욕설한 혐의로 현행범 체포됐다.



김씨는 '한국 경찰인지 확인하겠다'며 현장 경찰들을 휴대전화로 촬영하고 경찰 가족들에 대한 욕설을 한 것으로 전해졌다.



이후 소셜미디어(SNS)에서 확산한 영상에는 김씨가 경찰에게 침을 뱉자 곧바로 경찰이 김씨의 뺨을 때리는 모습도 담겨 논란이 일었다.

<연합>

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