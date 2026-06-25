인구 감소 속 출생아 1위 달성군, ‘24시간 어린이집’ 이용 3년 새 2.7배 증가

인구 감소와 초저출생 위기 속에서 ‘전국 군 단위 출생아 수 1위’를 기록 중인 대구 달성군의 맞춤형 돌봄 정책이 가시적인 성과를 내고 있다.

25일 달성군에 따르면 군이 2023년 대구시 최초로 도입한 ‘365일 24시간제 어린이집’의 월평균 이용 건수가 도입 첫해 74건에서 2025년 201건으로 3년 만에 2.7배 증가했다. 올해 5월 말 기준 누적 이용 건수는 5389건, 누적 보육시간은 2만2757시간에 달해 지역사회의 필수적인 돌봄 안전망으로 안착했다는 평가다.

달성군 유가읍에 있는 참꽃직장어린이집에서 한 보육교사가 원아들을 돌보고 있다. 대구 달성군 제공

군의 성공 비결은 데이터 기반의 맞춤형 정책 운영에 있다. 군은 권역별 이용 패턴을 정밀 분석해 맞춤형 대응 체계를 고도화하고 있다. 해당 서비스는 맞벌이 가구의 야근, 주말∙교대 근무뿐 아니라 병원 진료, 경조사 등 부모들이 일상에서 겪는 돌봄 공백을 효과적으로 메우고 있다. 특히 이용료를 시간당 2000원으로 책정해 양육 가정의 경제적∙심리적 부담을 대폭 낮춘 점도 핵심 요소로 꼽힌다.

최재훈 달성군수는 “인구감소시대의 돌봄은 아이 한 명 한 명을 귀하게 잘 키워내는 질적 변화가 핵심”이라며 “저출생 위기 극복을 위해 군민이 체감할 수 있는 빈틈없는 보육 인프라를 지속적으로 구축해 나가겠다”고 강조했다.

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