[월드컵] 3경기 풀타임 뛴 이강인 "실력 부족…반성하고 더 노력해야"

축구대표팀 미드필더 이강인(파리 생제르맹)이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 여부를 기다려봐야 하는 처지에 놓인 뒤 실력이 부족했다면서 고개를 숙였다.



이강인은 25일(이하 한국시간) 멕시코 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패한 뒤 취재진과 만나 "실력이 많이 부족했다고 생각한다"면서 "앞으로 많이 반성하고 또 발전하려고 노력해야 할 것 같다"고 말했다.



이날 패배로 1승 2패(승점 3)가 된 한국은 멕시코(승점 9·3승)는 물론 남아공(승점 4·1승 1무 1패)에도 뒤진 채 조 3위로 내려앉아 자력으로는 32강 오를 수 없게 됐다.



참가국이 32개에서 48개 나라로 늘어난 이번 대회에서는 네 팀씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위 24개국에 조 3위 중 상위 8개국을 더해 32개국이 토너먼트로 우승 경쟁을 이어간다.



한국은 32강 진출을 위해 다른 조 결과를 지켜봐야 한다.



남아공전을 포함해 이번 대회 3경기 모두 풀타임을 뛴 이강인은 "많은 관심을 가져주신 축구 팬분들께 너무 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다"고 했다.



물론, 아직 32강 진출이 무산된 건 아니다.



이강인은 "기대를 갖고 앞으로 2, 3일 동안 많은 행운이 저희한테 왔으면 좋겠다"면서 "다음 경기가 있을 수 있으니 이런 경기가 반복되지 않도록 잘 반성하고 최선을 다해 준비해야 할 것 같다"고 혼란스러운 마음을 다잡으려 했다.

<연합>

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