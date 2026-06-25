李대통령 "참전용사 헌신 기려야…평화의 한반도 반드시 만들것"

이재명 대통령은 25일 "지금 우리가 누리는 평화와 번영은 거저 얻어진 것이 아니다. 조국의 명운이 백척간두에 섰을 때 자신의 모든 것을 바쳐 전장을 누빈 영웅들의 고귀한 희생과 헌신으로 일궈진 것"이라고 말했다.



이 대통령은 이날 경기도에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에 참석해 이같이 언급한 뒤 "국민을 대표해 유공자 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 올린다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 25일 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "76년전 대한민국의 운명은 풍전등화의 위기였지만, 우리에게는 조국을 지키겠다는 강인한 의지가 있었다. 정규군은 물론 학생들도 펜 대신 총을 든 학도병이 됐고, 총 한 번 쏴본 적 없는 평범한 이들도 나라와 가족을 지키겠다는 결연한 마음으로 빗발치는 총탄 속으로 뛰어들었다"고 떠올렸다.



이어 "이 영웅들을 기억하고 기리는 것은 국가와 우리 공동체의 가장 중요한 책무이자 자유와 번영, 평화의 오늘을 누리고 살아가는 후손들의 마땅한 도리"라고 강조했다.



그러면서 "국가를 위한 특별한 희생과 헌신에는 특별한 보상과 마땅한 예우가 뒤따라야 한다는 것은 국민주권정부의 확고한 원칙"이라며 "참전용사 여러분의 희생이 개인의 자부심에 그치지 않고 더욱 명예롭고 안정된 삶으로 이어지도록 최선을 다할 것"이라고 약속했다.

이재명 대통령이 25일 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 참전유공자 위로연에서 발언하고 있다.

이 대통령은 "정부는 오늘 6·25전쟁 당시 탁월한 전과를 올렸으나 오랜 세월 그 공을 미처 인정받지 못했던 비정규군 공로자 세 분을 새로이 포상했다"며 "늦었지만, 이제라도 합당한 명예를 되찾은 참전용사와 유가족 여러분께 깊은 감사와 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.



이날 새로 포상 대상자가 된 참전용사들은 고(故) 김장성(충무무공훈장), 이영복(화랑무공훈장), 고 전하정(화랑무공훈장) 용사 등이다.



동시에 이 대통령은 "지난 5월 20일부터 참전유공자 보훈단체의 회원 자격을 유족까지 확대하는 '참전유공자법' 개정안이 시행되고 있다"며 "국가를 위한 헌신이 당대에 그치는 게 아니라 대를 이어 자랑스럽게 계승될 수 있도록 제도적 지원을 견고히 만들어 가겠다"고 설명했다.



특히 "우리가 결코 잊지 말아야 할 분들이 있다. 바로 유엔 참전용사들"이라며 "대한민국이 누리는 자유와 평화의 토대에는 이름조차 들어보지 못한 동방의 작은 나라를 위해 기꺼이 청춘을 바친 유엔 참전용사의 거룩한 헌신과 희생이 서려 있다"고 언급했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 경기 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 참전유공자 위로연에서 국민의례를 하고 있다.

이 대통령은 "76년 전 참호 속에서 피로 맺은 우리의 연대는 오늘날 세계의 평화와 번영을 함께 만들어 나가는 굳건한 동반자 관계로 이어지고 있다"며 "국제사회로부터 도움을 받던 나라에서 전쟁의 상흔을 딛고 도움을 주는 나라로 성장한 대한민국은 그 은혜를 전 세계에 되갚을 책임이 있다"고 밝혔다



이어 "정부는 유엔 참전용사들의 한국방문 요청을 비롯한 보훈 외교를 더욱 확대해 참호 속에서 싹튼 연대의 정신이 미래 세대에도 살아 숨 쉴 수 있도록 더욱 노력할 것"이라고 약속했다.



끝으로 이 대통령은 "우리의 평온한 오늘은 76년 전 총성이 멎지 않는 전장에서도 이 땅을 포기하지 않았던 이들이 그토록 치열하게 바랐던 내일"이라며 "국민주권정부는 영웅들이 만든 이 위대한 대한민국을 흔들림 없이 지켜나가겠다"고 다짐했다.



그러면서 "강력한 국방력으로 국민과 영토를 지키고 전쟁이 일어날 걱정도 싸울 필요도 없는 평화의 한반도를 반드시 만들어 내겠다"며 "그것이 목숨과 청춘을 바치며 이 나라를 지킨 영웅들께 우리가 드릴 수 있는 가장 확실한 보답"이라고 강조했다.





이 대통령은 기념식을 마친 뒤 참전 유공자 및 유족들과 가진 위로연에서도 "우리 대한민국이 오늘날 전 세계적으로 각광받는 나라가 된 것도 다 여러분들의 기여 덕분"이라고 감사를 표했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일 수원컨벤션센터에서 열린 6·25전쟁 제76주년 기념식에서 합창곡에 맞춰 태극기와 응원봉을 흔들고 있다.

이 대통령은 해외 순방을 나가면 반도체 등 첨단기술이나 방위산업 등에서 한국의 협력을 요청하는 말을 많이 듣고, K-팝이나 민주주의 역량에 대해서도 높은 평가를 받는다며 "세계 시민들은 물론 정상들이 대한민국을 다른 차원의 나라로 느끼는 것 같다"고 소개했다.



그러면서 "없어질 뻔한 나라 아니겠느냐"며 "세계적인 지원도 있었지만 6·25 전쟁 당시 청춘과 생명을 바쳐 헌신하신 분들 덕분에 전 세계의 주목을 받는 나라로 성장했다"고 말했다.



이어 "대한민국 국민 모두가 여러분의 헌신과 기여를 기억할 것"이라며 "대한민국이 얼마나 성장하고 발전하는지 오래오래 건강하게 지켜보시길 바란다"고 덧붙였다.

<연합>

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